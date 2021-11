Bivši prvi mož pri Bayernu najbolj pogreša Davida Alabo

»Odhod Davida Alabe se ne bi smel zgoditi,« je nekdanji prvi mož FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge za trenutek izstopil iz varnega upokojenskega zavetja. V pogovoru za Sky90 je pogledal v osrčje bavarskega moštva, v katerem v obrambi pogreša prav Avstrijca, ki je bil 13 let član Bayerna in je imel tudi močan vpliv v slačilnici.

David Alaba je eden od najpomembnejših igralcev pri Realovemu trenerju Carlu Ancelottiju. FOTO: Albert Gea/Reuters

»V njegovem primeru smo naredili vse, ampak on je prišel do zaključka, da želi zapustiti münchenski nogometni tabor. Očitno mu je Real dal zelo privlačno ponudbo,« je povedal Rummenigge. Alaba je tudi pri Realu eden od ključnih mož trenerja Carla Ancelottija. Kot osrednji branilec je dosegel gol in tri asistence.

Rummenigge je bil zelo presenečen nad tem, da Joshua Kimmich še ni cepljen proti virusu sars-cov-2.

»Res sem bil presenečen, ko sem to slišal. Toda prepričan sem, da do kmalu cepljen. On je igralec, ki je v bundesligi zgled za marsikaj. Poznam ga kot odlično osebnost, ko je sodeloval v šovu 'brcnimo korono'. Februarja sem že predlagal, da bi bilo treba nogometaše cepiti čim prej, za zgled vsem drugim. Bil sem močno kritiziran. Zdaj se je vse obrnilo,« je še spomnil v Nemčiji še vedno zelo vplivni »upokojenec«.