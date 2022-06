Blatter šepetal na sodišču: Težko diham

Sojenje nekdanjima predsednikoma Mednarodne in Evropske nogometne zveze, Švicarju Seppu Blatterju in Francozu Michelu Platiniju, se je v sredo ustavilo, ko je Blatter dejal, da zaradi zdravstvenih težav ne more govoriti. Blatterja in Platinija preiskujejo zaradi spornega nakazila v višini dveh milijonov švicarskih frankov iz leta 2011.

»Bolečina se bo spet pojavila in težko diham,« je na zveznem sodišču v Bellinzoni dejal 85-letni Blatter, čigar zaslišanje so preložili na četrtek. Obtoženima na sojenju, ki bo trajalo do 22. junija, grozi do pet let zaporne kazni.

»O tem primeru sodijo na napačnem štadionu,« je dejal Platinijev zastopnik Dominic Nellen, ki je želel z velikanom francoskega nogometa izsiliti, da bi o primeru odločalo manjše okrajno sodišče in da bi civilno tožbo Fife, ki zahteva povračilo dveh milijonov frankov (1,91 milijona evrov), ovrgli.

»Povsem očitno je, da je bila Fifa oškodovana. Ukradenih je bilo dva milijona frankov,« je dejala odvetnica Fife Catherine Hohl-Chirazi. Blatter in Platini zavračata vse očitke, o izplačilu omenjenega zneska naj bi se dogovorila ustno, Platini naj bi jih prejel v zameno za svetovanje med letoma 1998 in 2022. Blatter je na sodišče prišel v precej slabem stanju in je za roko držal hčerko Corinne.

»Vem, da nisem storil nič nezakonitega. Moje življenje se je 45 let vrtelo okoli nogometa in Fife,« je bil še pred vhodom v pogovoru z mediji optimističen Blatter. Platini je navihano dejal, da se bo moral naučiti nemškega jezika, da bo lahko sledil obravnavi.

»Na sodišču bomo dokazali, da sem deloval povsem iskreno, da mi je Fifa dolgovala to izplačilo in da je bilo vse povsem legalno,« je dejal Platini.