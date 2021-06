Blizu hiše Rafaela Beniteza se je pojavil grozeč transparent

Blizu doma španskega trenerja Rafaela Beniteza v Wirrallu na obrobju Liverpoola se je pojavil transparent, na katerem je pisalo: »Vemo, kje živiš, ne podpiši.« Beniteza, nekdanjega trenerja Liverpoola, s katerim je leta 2005 osvojil naslov v ligi prvakov, povezujejo s klopjo mestnega tekmeca Evertona.



Benitez je v Liverpoolu, kamor je prišel leta 2004, ostal tudi po koncu sodelovanja z rdečimi leta 2010. Inšpektor Darren Taylor je v izjavi dejal, da sicer ne morejo potrditi, da je bil napis res namenjen Benitezu, saj je bil izobešen pred napačno hišo.



»To sporočilo je, razumljivo, povzročilo nekaj vznemirjenja in zaskrbljenosti med prebivalci tega območja,« je dejal Taylor. »Zaradi uporabljenega nogometnega besednjaka sumimo, da je bilo uperjeno proti Rafi Benitezu, a kdorkoli je to sporočilo postavil, ga je pustil pred napačno hišo. Če ima kdo informacije o tem, kdo je transparent naredil ali pomagal pri njegovem postavljanju, nam naj prosim čim prej sporoči.«

Oba liverpoolska kluba vodil le velikan 19. stoletja

Otoški mediji so po slovesu Carla Ancelottija, ki se je vrnil v Real Madrid, s klopjo Evertona hitro začeli povezovati Beniteza. V zgodovini je oba kluba vodil le en trener, in sicer William Edward Barclay, »oče« in prvi trener Evertona, ki je nato po odcepitvi in nastanku novega kluba, današnjega Liverpoola, kot prvi trener vodil tudi liverpoolske rdeče. Vse to se je dogajalo še v 19. stoletju.



61-letni Benitez, nazadnje je vodil kitajski Dalian, v Evropi pa v minulem desetletju Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid in Newcastle United, sicer pred morebitnim dogovorom z Evertonom ne uživa pretirane podpore med navijači. Ti ne morejo pozabiti njegovih besed po derbiju na Anfieldu leta 2007, ko je takratne tekmece z druge strani parka Stanley po remiju brez golov označil za »majhen klub«. Z Liverpoolom je v šestih letih na Anfieldu osvojil tudi evropski superpokal in pokal FA.

