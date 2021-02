Bo imel Josip Iličić energijo za veliki Real?

5



golov je v lanski osmini finala zabil Josip Iličić, enega proti Valencii doma in nato štiri v Španiji



Bolnišnica v Madridu

Realov trener Zinedine Zidane se dobro zaveda, kako pomemben je za klub uspešnejša evropska sezona kot pa tista lani.

FOTO: Juan Medina/Reuters

Kmalu bo leto naokrog, odkar se je Bergamo, mesto s 120.000 prebivalci v milanskem okrožju, dotaknil pekla. V prvem valu nikogar v državi koronavirus ni tako prizadel kot prav ta del italijanskega severa. Toda Atalanta je nato žalostnemu ljudstvu vračala voljo, ta klub je bil edini iz Italije na sklepnem turnirju osmerice lige prvakov v Lizboni. Danes pa je pred zasedbo, v kateri posebno spoštovanje uživa tudi naš reprezentančni asnevsakdanji izziv – Real Madrid.Še v začetku marca je bilo tudi za nogometni Bergamo vse videti sanjsko. Atalanta se je uvrstila med elitno evropsko osmerico, še kako je bila ponosna tudi Slovenija, zlasti Iličićev Kranj. Ta nogometaš je namreč na tisti nepozabni tekmi odločitve v Valencii čaral po igrišču in zabil vse štiri gole za zmago črno-modrih s 4:3! Nato pa se je napovedovana lepa pomlad spremenila v tragedijo, ljudje so umirali, nogometaši so se umaknili v osamitev, vsak s svojimi težavami, med njimi je bil tudi slovenski as. Dolgo je potreboval, da se vrne na igrišče, spet je oblekel reprezentančni dres. Navijači Atalante so bili kajpak navdušeni, ko so ga spet videli v klubski opravi. Na dlani pa je, da še ni na telesni ravni kot nekoč, kar je potrdil tudiOb koncu tedna se je z moštvom razveselil zmage proti Napoliju s 4:2, Iličića ni bilo med navzočimi na igrišču, po tekmi je v hipu priletelo novinarsko vprašanje: »Ste ga prihranili za tekmo z Realom?« Uspešni trener pa se nato ni prepustil kakšni lažni obljubi: »Ne, ni zato manjkal. Vesel sem, kako se Josip uspešno vrača na igrišče, vendar v nogah še nima dovolj moči. Skupaj bomo delali še naprej.« Sicer pa je bil tudi trener tako kot navijači večinoma navdušen nad prikazanim proti Neapeljčanom, podčrtal pa je, da bo danes vse drugače: »Na nasprotni strani bo stal največji klub na svetu. Kakšna škoda je to za Bergamo, da na štadionu ne bo gledalcev ...«Real Madrid? Ob koncu tedna je v Valladolidu zmagal in se ob nepričakovanem domačem porazu vodilnega Atletica z Levantejem zdaj spet spogleduje s šampionsko lovoriko. Mestni tekmec sicer ohranja prednost treh točk (55:52), toda že to kolo je potrdilo, da se v španskem prvenstvu lahko marsikaj zgodi. Hkrati pa ekipa slovitega, ki mu je posebej spoštljive besede ob prihodu v Bergamo izrekel tudi omenjeni domači trener Gasperini, meri visoko v ligi prvakov. Trinajstkratnim šampionom stare celine bi bilo kakšno drugačno razmišljanje tuje, že v primerjavi s prejšnjo sezono pa si Real želi krepko več: takrat se je namreč po porazu z Manchestrom Cityjem poslovil od lige prvakov že v osmini finala in sploh ni dočakal poti na sklepni turnir osmerice ...In tokrat mu proti ambicioznem italijanskem klubu nikakor bo lahko, za povrh zdravstvene težave mučijoPri domačem moštvu je na bolniški le nizozemski branilecPodobno vzneseno kot Atalanta se bo danes v lovu za kar najboljše izhodišče proti favoritu naloge lotil Mönchengladbach. Klub izjemne tradicije in tistega sanjskega moštva iz sedemdesetih let prejšnjega stoletjaitn.) stavi na sedanje uigrano jedro zv napadu ter švicarskim reprezentantomv vratih. Na nasprotni strani pa bo Manchester City, vodilno moštvo angleškega prvenstva s starim trenerskim znancem nemške scene –. Tekma bo zaradi epidemiološkega stanja v Nemčiji, podobno kot prejšnji teden med Leipzigom in Liverpoolom, v Budimpešti.