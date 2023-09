Od superclasica do evforije (ali obupa) na Poljudu

V nogometnem svetu nikoli ni treba pogledati prav daleč, da najdemo derbi, a toliko, kot jih bo na sporedu ta konec tedna, jih je le redkokdaj. Superclasico v Buenos Airesu med Boco Juniors in River Platom je ena največjih tekem na svetu, enako kot lahko za dvoboj Hajduka in Dinama rečemo na Balkanu. V Nemčiji bo Leipzig poskušal potrditi status kandidata za prvaka proti Bayernu, v Angliji pa Liverpool proti Tottenhamu naskakuje vrh. Ne smemo pozabiti niti na vroč nedeljski večer v Atenah.

Boca Juniors – River Plate (nedelja, 19:00)

Superclasico med rivaloma iz Buenos Airesa je tekma, ki presega argentinski nogomet. La Bombonera bo znova pokala po šivih, prejšnji derbi se je končal z neredi na ulicah in s posredovanjem policije, tudi tokrat bo ogromno na kocki. Rivala sta na zadnjih štirih tekmah slavila vsak po dvakrat, zadnji trije dvoboji so se končali z 1:0, le enkrat v minulih petih soočenjih sta padla več kot dva zadetka. Rahlo prednost ima tokrat gostujoči River, ki je v nekoliko boljši formi in predvsem bolj potrebuje zmago. Naš tip: manj kot 2,5 gola.

FOTO: Jose Romero/AFP

Hajduk – Dinamo (nedelja, 18:00)

Dalmatinski navijači so tako željni uspeha, da že majhna iskrica Hajduka povzroči pravo evforijo v Splitu. Enako je bilo po dobrem začetku sezone, letos ima Hajduk več kot 100.000 članov kluba (!), poraza proti Istri in Gorici pa sta vzdušje pred večnim derbijem na Poljudu nekoliko skazila. Znova se pojavljajo tudi govorice o možnem januarskem prihodu Ivana Perišića, ki bi prinesel nov veter v jadra belih v lovu na tako želeni naslov hrvaškega prvaka. Hajduk je še vedno prvi, a bi ga Dinamo v primeru zmage dohitel in prehitel. Poraza pred najverjetneje razprodanimi tribunami si gostitelji nikakor ne smejo privoščiti. Naš tip: 0.

Tottenham – Liverpool (sobota, 18:30)

Liverpool v letošnji sezoni nadaljuje, kjer je v lanski končal. V zadnjem delu preteklega angleškega prvenstva je imelo moštvo Jürgena Kloppa najboljšo obrambo v ligi, letos se mu je z nekaterimi okrepitvami (Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch) igra sestavila tudi v napadu in navijači verjamejo, da na Anfieldu spet domuje šampionska ekipa. A tokrat rdeči odhajajo v goste, k optimizma polnemu Tottenhamu, ki se je na londonskem derbiju z Arsenalom predstavil v zelo lepi luči in remiziral z 2:2. Tottenham je tudi brez Harryja Kana zelo nevaren, za to skrbi kapetan Heung-Min Son, v obrambi pa odkritje leta Destiny Udogie. Ange Postecoglu od napadalne igre z veliko posesti žoge ne odstopa, zato nas bržkone čaka odprt dvoboj z visokim ritmom igre. Naš tip: 2

RB Leipzig – Bayern (sobota, 18:30)

Uvodni krogi bundeslige so bili ogrevanje, v zgodnjem sobotnem večeru pa bo šlo zelo zares. Tako Leipzig kot Bayern sta v odlični formi, pri Bavarcih blesti naveza Kane – Sane, pri Leipzigu je izbor napadalcev v formi še nekoliko širši. Mednje sodi tudi Benjamin Šeško, med tednom je proti drugoligašu Weisbadnu v pokalu dobil priložnost od prve minute in jo izkoristil z dvema zadetkoma za zmago s 3:2. Morda Šeška priložnost od prve minute čaka tudi proti Bayernu – njegova hitrost bo Leipzigu prišla zelo prav, saj bo v veliki meri obsojen na protinapade. A priložnosti proti bavarski obrambi, ki na začetku sezone ne blesti, gotovo ne bo manjkalo. Če jih bodo napadalci rdečih bikov znali pretopiti v gole, bo možno tudi presenečenje. Naš tip: 2 in več kot 2,5 gola.

Panathinaikos – PAOK (nedelja, 18:30)

Konec tedna v grškem prvenstvu prinaša vroč dvoboj Panathinaikosa in solunskega PAOK. Navijači obeh moštev so znani po izgredih, na tribunah v Atenah bo vroče, enako tudi na zelenici. Panathinaikos je v ponedeljek že izgubil mestni derbi z AEK, če želi obdržati stik z vodilnim Olympiakosom, bi bila zmaga zelo dobrodošla. Obe moštvi odlikuje trdna obramba, skupaj sta letos prejeli le pet golov, zato bo lahko vsak napadalni preblisk že odločilen. Morda zanj poskrbita celo Adam Gnezda Čerin ali Andraž Šporar ... Naš tip: 0.