Najbolj krivična tekma preprečila rdečim naskok na vrh

Matjaž Kek je konec tedna pozorno spremljal predstave reprezentančnih kandidatov in danes ob 11. uri bo obelodanil seznam igralcev za tekmi s Finsko (Stožice, 14. t. m.) in Severno Irsko (Belfast, 17. t. m.) v lovu na euro 2024, v evropski nogometni javnosti pa je odmevalo dogajanje v Angliji, kjer (še) ni naših legionarjev. Manchester City je doživel prvi poraz v premier league, njegov mestni tekmec United se je še globlje pogreznil v krizo, največ prahu pa je dvignil derbi med Tottenhamom in Liverpoolom.

Kaj so po zanimivem vikendu povedali Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Erik ten Hag in Thomas Tuchel?