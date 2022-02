Bog daj, da bi slavili v Ljubljani in Splitu

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem Olimpijinem naslovu nogometnega prvaka v sezoni 2017/18 so imeli Hrvatje največjo vlogo. Trener Igor Bišćan je bil ključni mož, zdaj drži vajeti v svojih rokah njegov mlajši in veliko manj slaven rojak Dino Skender. Osiječan ima popravni izpit, v sezoni 2019/20 je iz rok izpustil že dobljeno prvenstvo. Zdaj ima močno podporo od vseh, športnih direktorjev Mladena Rudonje in brata Marina Skenderja ter predsednika Adama Deliusa in direktorja Igorja Barišića. Toda Olimpijini aduti so na igrišču. V osmerici novincev izstopata dva, ki su jo glavni ustvarjalci pripeljali, da bi zeleno-beli že prvo sezono po Milanu Mandariću vrnili naslov v glavno mesto: Mario Kvesić in Ivan Prtajin.