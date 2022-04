Šminkerski Pariz slavi na zadnjici na kupu denarja

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 34. kolu francoske lige gostili Lens in igrali 1:1. Kljub le točki so si s tem zagotovili jubilejni deseti naslov francoskega prvaka in se po tem izenačili z dosedanjim rekorderjem Saint-Étiennom. Parižani, ki so bili prvaki že v sezonah 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, so do naslova prišli po zaslugi zadetka Lionela Messija iz 68. minute, ko je zadel po Neymarjevi podaji. Takrat je Lens že igral z igralcem manj po drugem rumenem kartonu in izključitvi Kevina Dansa. Gosti so vseeno v končnici tekme izenačili prek Corentina Jeana, kar pa je vseeno domači ekipi omogočilo slavje naslova, ki ga je lani osvojil Lille.

Na preostalih tekmah kola je Lyon premagal Montpellier s 5:2, pri čemer je dvakrat zadel vezist Houssem Aouar, Moussa Dembélé pa je dosegel svoj 16. gol in je četrti med strelci. Saint-Étienne pa je doma izgubil proti Monacu z 1:4, slednji se je vsaj začasno prebil na tretje mesto. Enega od golov gostov je dosegel tudi Wissam Ben Yedder, ki je z 20 zadetki drugi strelec lige.

Izidi 34. kola:

sobota:

Lyon : Montpellier 5:2 (2:2)

Saint-Étienne : Monaco 1:4 (1:2)

PSG : Lens 1:1 (0:0)

nedelja:

13.00 Rennes - Lorient

15.00 Clermont - Angers

15.00 Metz - Brest

15.00 Nantes - Bordeaux

15.00 Nice - Troyes

17.05 Lille - Strasbourg

20.45 Reims - Marseille