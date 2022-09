Boj za mundial prinaša zmaga v Walesu

Najboljše slovenske nogometašice ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 20. julijem in 20. avgustom 2023 v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Slovenke so v Kranju zanesljivo premagale Kazahstanke, prevladovale celotno tekmo in bodo v torek sprejele zadnji izziv v kvalifikacijski skupini I.

Izbranke selektorja Boruta Jarca so že prej vedele, da bodo morale za drugo mesto v skupini zmagati na mestnem štadionu v Cardiffu (33.280 sedežev), to se je včeraj potrdilo z uspehom Valižank v grškem Volosu. Dodatne kvalifikacije prinaša drugo mesto v skupini. Slovenija v Kranju: Meršnik, Erman, Agrež (od 55. Rožmarič), Golob, Eržen, Rogan (od 70. Klopčič), Čonč, Zver (od 78. Križaj), Makovec (od 46. Kuštrin), Kolbl (od 46. Milović), Prašnikar.

Izidi: Estonija: Francija 0:9, Slovenija: Kazahstan 2:0 (Makovec 33, Zver 67), Grčija: Wales 0:1; vrstni red: Francija 27, Wales 19, Slovenija 17, Grčija 13, Estonija 3, Kazahstan 0; pari zadnjega kola, torek: Kazahstan – Estonija (15), Francija – Grčija, Wales – Slovenija (20.45).