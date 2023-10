Boleč poraz Hrvatov v Cardiffu

Nogometaši Walesa so v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji pred svojimi navijači z 2:1 premagali Hrvate in tako ostajajo v igri za preboj na euro 2024. V skupini D so se namreč na drugem mestu po točkah izenačili s z našimi južnimi sosedi. V tej skupini so na prvem mestu Turki, ki so danes visoko s 4:0 odpravili Latvijo in si s tem že priigrali vstopnice za turnir v Nemčiji.

Turčija, za katero so danes zadeli Yunus Akgün, Kerem Aktürkoglu in dvakrat Cenk Tosun, ima zdaj 16 točk, Wales in Hrvaška jih imata po deset. Za Valižane je bil danes dvakrat natančen Harry Wilson, za Hrvate pa je 15 minut pred koncem znižal Mario Pašalić, za izenačenje pa jim je zmanjkalo časa.

Na prvo mesto skupine A so po današnji zmagi nad Norveško skočili nogometaši Španije, ki so se po točkah izenačili s škotsko reprezentanco. Edini gol na dvoboju je v 49. minuti dosegel Gavi, je pa mrežo v prvem polčasu zatresel tudi Alvaro Morata, a so njegov zadetek po ogledu posnetka razveljavili.

V prvi današnji tekmi te skupine je Gruzija visoko s 4:0 odpravila Ciper, ki ostaja brez točk na zadnjem mestu. Gruzinci so s sedmimi točkami četrti. Španci in Škoti imajo na vrhu po 15 točk, Norvežani so zdaj pri desetih s tekmo več, kar pomeni, da so se Španci in Škoti že uvrstili na euro.

Švicarji so se po neodločenem izidu z Belorusi držali za glavo. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Spodrsljaj Švicarjev

Visoko zmago so si priigrali tudi nogometaši Romunije, ki so doma s 4:0 premagali Andoro. Tako so izkoristili spodrsljaj Švice proti Belorusiji (3:3) in prevzeli vodstvo v skupini I. Za Romune so zadeli Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Razvan Marin z bele točke in Florinel Coman. Romunska reprezentanca (16) ima zdaj točko več od Švicarjev, tretji je Izrael (11), ki pa v tem ciklusu zaradi vojnih razmer v domovini ni igral tekem.

Švicarjem je sicer danes kazalo že veliko slabše, a so na koncu le iztržili točko. Povedli so prek Xherdana Shaqirija sredi prvega dela, nato pa so po uri igre gostje zasukali izid po golih Maxa Ebonga in Denisa Poljakova. Dmitri Antiljevski je v 84. minuti zadel žr za 3:1, a sta bila v zaključku dvoboja za Švico natančna Manuel Akanji in Zeki Amdouni.

V skupini E sta se reprezentanci Poljske in Moldavije razšli z nedoločenim izidom 1:1. Še pred tem so Čehi slavili minimalno domačo zmago 1:0 proti Ferskim otokom in prehiteli Poljake na drugem mestu. Na vrhu so Albanci (13), sledijo Čehi (11), Poljaki (10) in Moldavci (9).