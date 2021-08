Druga poletna bomba: Manchester City sklenil dogovor z Ronaldom

Po tem, ko so se po slovesu Josepa Guardiole od Barcelone leta 2012 pojavljale neprestane govorice o ponovnem sodelovanju Katalonca z dolgoletnim varovancem Lionelom Messijem, se zdaj zdi, da bo Guardiola na klopi Manchester Cityja pozdravil Argentinčevega največjega tekmeca – Cristiana Ronalda.



Madridski časnik AS poroča, da je dogovor med Ronaldom in Man. Cityjem sklenjen, in da lahko do povratka Portugalca na Otok že odštevamo zadnje ure. Po selitvi Messija iz Barcelone v Paris Saint-Germain bi bil tudi prestop Ronalda iz Juventusa v Manchester City ravno tako odmeven, saj je portugalski as nekdanji član srditega mestnega rivala Manchester Uniteda, seveda pa je nosil tudi dres Real Madrida, ko je Guardiola tako uspešno vodil Barcelono.



Zadnji kamen spotike je po trditvah AS le še igralec, ki bi ga v Torino poleg odškodnine poslali Angleži – Guardiola se želi odreči angleškemu asu Raheemu Sterlingu, ki je blestel na euru 2020, a pod Katalončevo taktirko minulo sezono igral precej obrobno vlogo. Juventus naj bi si bolj želel brazilskega srednjega napadalca Gabriela Jesusa.

