Boril se je za najboljšega strelca lige, trener pa ga je posadil na klop

Finski nogometni as Joel Pohjanpalo, ki je z dvema goloma včeraj prispeval levji delež k zmagi »Suomijev« nad Črnogorci (2:0) v ligi narodov B, se z mešanimi občutki spominja minule sezone v Turčiji. Čeprav je bil z naskokom najboljši strelec moštva Çaykur Rizespor, je proti koncu prvenstva, v katerem je bil vse do zadnjega v igri za najučinkovitejšega napadalca, dobival čedalje manj priložnosti za dokazovanje.

»Ko me je trener (Bülent Korkmaz) kljub golom posadil na klop, sem bil tudi sam začuden. V klubu so mi pojasnili, da so se za ta korak odločili zato, ker želijo dati več priložnosti tistim, ki bodo tudi prihodnjo sezono igrali za moštvo. Njihova obrazložitev je bila iskrena in neposredna, z njo pa sem se moral sprijazniti. Če bi se začel pritoževati, bi dobil še manj minut,« je zaupal Pohjanpalo.

Za Çaykur Rizespor, ki je na koncu izpadel iz elitne turške lige, je 27-letni Finec kot posojeni nogometaš Bayerja iz Leverkusna, pri katerem je bil nekaj časa tudi soigralec Kevina Kampla, zabil 16 zadetkov. Z njimi je na lestvici strelcev pristal na četrtem mestu za Turkom Umutom Bozokom (Kasimpasa, 20), Maročanom Ayoubom El Kaabijem (Hatayspor, 18) in Italijanom Mariem Balotellijem (Adana Demirspor, 18). Mimogrede: slovenski reprezentant Miha Zajc je za Fenerbahče dosegel devet golov.

Pohjanpalo kljub vsemu ne obžaluje svojega odhoda v Turčijo. »To je bila odlična izkušnja. Ne glede na vse sem imel dobro sezono, žal mi je le, da se klubu ni uspelo obdržati v prvi ligi,« je poudaril napadalec iz Helsinkov, ki še ne ve, kje bo nadaljeval športno pot. »Ali bom ostal pri Bayerju ali se preselil kam drugam, bo pokazal čas,« je še dejal Pohjanpalo, ki mu ne primanjkuje zanimivih ponudb. Po odlični predstavi proti Črni gori se jim bo zagotovo pridružila še kakšna.