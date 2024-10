Boštjan Cesar se je v Mariboru obdal z bivšimi reprezentanti

Nekdanji dolgoletni kapetan slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar je sedel na trenersko klop Maribora, je klub danes uradno potrdil na svoji spletni strani. Dvainštiridesetletni Ljubljančan je z vijoličastimi podpisal pogodbo do 2027, prvi trening pa bo vodil že danes, so še zapisali pri štajerskem klubu.

Cesar je bil minule dni na pogovorih z novimi lastniki Maribora v Turčiji. Maribor se je pred tednom dni po porazu proti Celju razšel z Antejem Šimundžo, treninge pa sta v zadnjih dneh vodila Aleš Mertelj in Željko Filipović.

»Z zadovoljstvom sporočamo, da je novi trener NK Maribor postal Boštjan Cesar, ki prinaša neprecenljive izkušnje in globoko razumevanje igre. Odkar se je odločil za trenersko pot, je izkazoval enako mero predanosti in vizijo, kot ga je zaznamovala tudi med aktivno kariero,« so med drugim zapisali pri Mariboru.

Nekdanji osrednji branilec je za slovensko reprezentanco odigral rekordni 102 tekmi, dosegel deset golov ter bil dolgoletni kapetan. Cesar je debitiral leta 2003, vmes odigral tudi svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010, njegova zadnja tekma v reprezentančnem dresu pa je bila proti Belorusiji konec marca 2018.

V klubski karieri se je že kot najstnik iz mladinskih vrst Olimpije preselil k Dinamu iz Zagreba, nato pa med člani poleg zagrebškega dresa nosil še majice Marseilla in Grenobla v Franciji ter italijanskega Chieva, kjer je pustil največji pečat. Kot posojen nogometaš je igral še za Sesvete, West Bromwich in Olimpijo.

V prvi trenerski epizodi v klubskem nogometu bo sedel na vročo mariborsko klop, pred vključitvijo v štab slovenske izbrane vrste januarja 2022 pod vodstvom selektorja Matjaža Keka je Cesar samostojno doslej vodil slovenski reprezentančni selekciji U19 in U18, zdaj pa po besedah mariborskega kluba z velikim motivom začenja nov projekt na klopi 16-kratnega slovenskega prvaka.

»Zahvaljujem se NK Maribor in vodilnim možem, da so me izbrali, mi predstavili projekt ter omogočili priložnost. Vemo, kaj Maribor pomeni v Sloveniji, kako bogato zgodovino ima in v čast mi je, da bom del klubske prihodnosti. Imel sem cilj in vizijo, da ostanem povezan s slovenskim nogometom. Gre za velik projekt in zelo sem vesel ter ponosen, da skupaj začenjamo ta izziv,« je Cesar povedal za klubsko spletno stran.

Boštjan Cesar je tudi uradno potrjen kot trener NK Maribor. Foto Leon Vidic

»Veselim se sodelovanja z igralci, sestavil sem strokovni štab z nekaterimi novimi sodelavci, ob tem pa tudi ljudje, ki so doslej veliko prispevali za ta klub, ostajajo z nami. Vsi, ki me poznajo, vedo, kakšen je moj značaj. Prizadeval si bom, da bomo na igrišču enotni. Cilji so znani, boj za trofeje v Sloveniji in uvrstitev v evropska tekmovanja,« je ob ustoličenju med drugim še dejal Ljubljančan.

Ob novem trenerju prihajajo v Maribor tudi trije novi člani strokovnega štaba, Aleksandar Radosavljević, Bojan Jokić in Jasmin Handanović, v novoustanovljenem delovnem timu pa ostajajo tudi Aleš Mertelj, Željko Filipović, Mitja Pirih in Milan Vulović.

Naslednja tekma v prvenstvu Mariborčane čaka 20. oktobra, ko bodo gostovali v Ljubljani pri Bravu. Na lestvici so vijoličasti na drugem mestu z 21 točkami. Na vrhu je Olimpija (22), sledijo pa Koper in Celje s po 20 in Bravo z 19 točkami.