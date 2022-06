Boštjan Cesar: Fantje so me poslušali in se odzvali odlično

Sijajna tekma, odlično vzdušje in pravičen izid. To je bila enotna ocena obeh selektorjev, slovenskega vršilca dolžnosti Boštjana Cesarja v odsotnosti obolelega Matjaža Keka, in gostujočega Dragana Stojkovića. Tudi navijači bi jim pritrdili, bili so nagrajeni s spektakularno tekmo.

Cesar je skoraj sto minut tekme začel z odzivom ob odmoru. »Prvi polčas smo bili nezadovoljni, v slačilnici smo si povedali , kar smo si morali in se dogovorili, kako naprej. Začel smo z višjo postavitvijo, agresivno in to se je obrestovalo. Adam Gnezda Čerin je prvi polčas stal prenizko, potem višje, tudi Jasmin Kurtić je stopil višje, prelomile pa so vse tri menjave. Prinesel so osvežitve,« je povedal »Kaiser«, ki je razkril, da je bil v zvezi s Kekom.

Boštjan Cesar je svoj del naloge ob odsotnosti Matjaža Keka opravil zelo dobro. FOTO: Jernej Suhadolnik

»Pogovorili smo se, zelo je srečen in je čestital,« je bil pomenljiv in se dotaknil igre in odziva v drugem polčasu.

»Tudi drugi so izpolnili dogovor. Prvi gol nas je dvignil, tekma je šla v našo smer. Slab prvi polčas je bil tudi posledica že četrte tekme in najbrž tudi prevelikega spoštovanja. Nismo bili agresivni, ampak v dveh, treh dneh se ne more priti na visoko raven. Proti Norveški smo visoko postavili letvico, ne bi šel rad pod njo. Srbija si ni pripravila toliko priložnosti, kot v drugih tekmah,« je ocenil Cesar in opisal zadnje slabe dva tedna.

»Prišli smo iz C skupine v B, v skupini smo avtsajderji. To nas ni zmotilo, vedeli smo, da so tekmeci boljši, da bodo tekme močnejše. Da vidimo, kdo smo, kje smo. Tudi poraz proti Srbiji nas je nekaj naučil,« je razkril svoje misli in se dotaknil tudi svojega obdobja vodenja reprezentance.

»Občutki so fenomenalni, fantje so se odzvali odlično, poslušali so me. To je edino prav, zelo sem zadovoljen s tem, kako so igrali, trenirali ter se pogovarjali. Dobre občutke imam.«

Dragan Stojković je užival v odlični tekmi in Srbiji v prvem polčasu. FOTO: Jure Makovec/AFP

Dragan Stojković: Uživali smo

»Mislim, da so lahko vsi uživali, super tekma, tekmovalna, polna preobratov. Slovenija je bila že na kolenih, a se je dvignila, v petih minutah se je vrnila. V prvem polčasu smo jo imeli povsem pod nadzorom. Igrali smo za učbenike. To je bila igra, ki navdušuje in ki jo Srbija želi igrati. Morda smo ležerno šli v drugi polčas, prvi prihod v kazenski prostor je bilo 2:1, malo kasneje 2:2. Padla nam je zbranost, utrujenost je bila velika, zaradi česar pride do napaka. Ampak te so se sestavni del nogometa,« je bil kljub zapravljenem vodstvu ob odmoru z 2:0 zelo, zelo zadovoljen legendarni Piksi. Kot nekoč na igrišču, je blestel tudi na novinarski konferenci, ki jo je zaključil z naslednjim vprašanjem: »Ali ste uživali?«

Navijaško vzdušje so popestrili tudi gostujoči prvirženci, ki jih je prišlo v Stožice vsaj polovico FOTO: Borut Živulović/Reuters

Še prej je pohvalil Slovenijo. »Podcenjevanja ni bilo, tega ni pri meni in daleč od tega. Slovenija vsaki ekipi lahko naredi težave, tudi Norveški v Oslu. Vsa čast za preobrat po polčasu, v katerem je bila povsem zasenčena. Način, kako je prišla do zraka, je bil impresiven. Poskušali smo z menjavami, s popolno napadalno postavitvijo, a ni prišlo do tretjega gola. Slovenski slab prvi polčas ni imel zveze z njeno postavitvijo, tri, pet, vseeno je bilo, mi smo igrali fantastičen nogomet, lep, napadalen. Takšnemu moraš aplavdirati, zares sijajno. Mentalna vrnitev Slovencev je bila prav tako sijajna. Prvi gol je dvignil vzdušje. Na sploh je bilo v Stožicah izjemno vzdušje, hvala vsem. Odlične razmere, veliko Srbov, ki dajejo motiv. V takšnem vzdušju je lepo igrati. Za predstavo v tem terminu si vsi igralci zaslužijo čestitke. Telesno so zdržali,« se je od Ljubljane s širokim nasmehom poslovil Stojković.