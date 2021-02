Braga vse postorila pred Šporarjevim vstopom

Portugalsko prvenstvo, 20. kolo

V 20. kolu portugalskega prvenstva je Braga na svoji zelenici premagala Tondelo s 4:2. Slovenski reprezentantje imel obrobno vlogo.Braga je slavila drugič zapored in petič na zadnjih šestih tekmah, a je zaostanek za vodilnim Sportingom, ki v tej sezoni še ni izgubil, velikih 11 točk.Gostitelji so vse opravili v prvih 50 minutah. Dvakrat je zadel, po enkrat painza visoko vodstvo s 4:0.Pri domačih je nato od 58. minute igral tudi Andraž Šporar in svojo minutažo izkoristil s tremi streli (enega v okvir vrat) in tremi uspešnimi preigravanji.Tondela je poraz ublažila ob koncu tekme, ko sta zadelav 84. inv 93. minuti.Braga - Tondela 4:2 (Piazon 18., 50., Horta 40., Novais 42.; Anne 84., Jaquite 93.)Šporar je za Brago igral od 58. minute