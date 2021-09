Branilec naslova čaka na domačega tekmeca iz Ria de Janeira

Nogometaši Palmeirasa iz Sao Paula so si vnovič priigrali nastop v finalu pokala libertadores. Branilci naslova so na povratni tekmi pri Atleticu Mineiri v Belo Horizonteju iztržili neodločen izid 1:1 (0:0) in napredovali po zaslugi pravila o doseženem golu v gosteh, saj se je prva tekma končala brez golov.



Odločilni gol za Palmeiras je v 68. minuti dosegel Dudu in ekipi zagotovil nastop v finalu južnoameriške različice pokala lige prvakov. Pred tem je za Atletico pred 18.000 gledalci zadel Čilenec Eduardo Vargas (52.).



Drugi finalist bo znan danes. Favorit je Flamengo iz Rio de Janeira, ki je v prvi tekmi doma premagal Barcelono iz Guayaquila z 2:0.



Finale letošnjega pokala libertadores bo 27. novembra v urugvajskem glavnem mestu Montevideu. Naslov brani Palmeiras, ki je bil prvak tudi leta 1999.

