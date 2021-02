Bravo s hat-trickom Tučića do domače zmage

Državno prvenstvo, zaostala tekma 16. kola

S preloženo tekmo 16. kola med Bravom in Taborom se je začel splomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Uvodno dejanje je zaznamoval napadalec, ki je s tremi zadetki zrežiral zmago Brava s 3:1.24-letni Tučić se je letos po treh letih vrnil v matični klub in že na prvi tekmi zablestel v polnem sijaju, saj je v drugem polčasu zadel kar trikrat in svojim delodajalcem priboril tri točke.V prvem polčasu sta mreži mirovali. Žogo so imeli v svojih nogah več gostje (52%), edini strel v okvir vrat pa so sprožili domačini.Nato pa je na sceno stopil Milan Tučić. Najprej je v 50. minuti izkoristil podajoz desne strani in premagal, ki se je žoge dotaknil, a ni mogel preprečiti zadetka.Le devet minut kasneje je bilo že 2:0 za Bravo. Tokrat je v kazenski prostor podal, tam se je Tučić izognil prepovedanemu položaju in iz obrata zadel še drugič.Gostujoči nogometaši so se v igro vrnili v 71. minuti. Akcijo so začeli na levi strani, sledila je podaja na oddaljeno vratnico, kjer jepred golom zaposlil, ta pa je iz bližine zadel z glavo.Zadnje dejanje je pripadlo glavnemu junaku Milanu Tučiću, ki je z leve strani dosegel še svoj tretji zadetek in zaokrožil odlično tekmo domačih.Prvenstvo se bo nadaljevalo v sredo in četrtek s tekmami 20. kola.Bravo - CB24 Tabor Sežana 3:1 (Tučić 50., 59., 91.; Rovas 71.)Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Španring (od 46. Klemenčič), Žinko, Kramarič, Ogrinec (od 80. Kirm), Nukić, Maružin (od 82. Kancilija), Tučić (od 90. Križan).Koprivec, Ristić (od 84. Nemanič), Azinović, Briški, Makoumbou (od 63. Doukoure Grobry), Krivičić, Mihaljević, Salkić, Sever (od 84. Stanković), Djalo Aldair, Stančič (od 63. Rovas).