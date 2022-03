Bravo v razgretem Ljudskem vrtu pomagal tudi Olimpiji

V nadaljevanju preberite:

Dramatična in izenačena bitka za naslov slovenskega nogometnega prvaka se je zaostrila tudi na tribunah. Enega od mariborskih navijačev so dogodki na igrišču in vodstvo Šiškarjev z 2:0 očitno tako razjezili, da je v 82. minuti vrgel trd predmet v stranskega sodnika Tomaža Černeta. Ta je obležal. Glavni sodnik Matej Jug je prvič prekinil tekmo, drugič po znižanju vijoličnih in golu Đorđeja Ivanovića v 86. minuti. Na koncu je Jug v naelektrenem vzdušju po skoraj 100 minutah le tekmo pripeljal do konca. Maribor je izgubil tretjo tekmo pod taktirko Radovana Karanovića in zamudil priložnost, da bi ohranil lepo prednost šestih točk. »Mislim, da smo bili oškodovani,« je Karanović ocenil sporni trenutek v zaključnih minutah, ko je Ognjen Mudrinski silovito sprožil s prostega strela, Martin Kramarić pa si je z roko zaščitil obraz in rahlo preusmeril žogo.