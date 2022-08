Bravu se je po le enem golu na šestih tekmah odprlo v Sežani

V Sežani, kjer so pred tekmo v nogometni pokoj pospremili Erika Salkića, sta se srečali ekipi s povsem različnima popotnicama. Tabor je bil v nizu štirih tekem brez poraza, Bravo pa v nizu štirih porazov, vseh z 0:1. Obe ekipi pa sta končali svoj niz, saj so se Ljubljančani pokazali za prezahtevnega tekmeca za danes precej jalovo sežansko zasedbo. Bravo se je z drugo zmago vsaj začasno otresel zadnjega mesta na lestvici in je zdaj sedmi, Tabor pa je doživel tretji poraz in je osmi. Oba imata po šest točk.

Sežanci so prvi streljal proti vratom, ko je v tretji minuti z glavo poskusil Alen Korošec, a Gal Lubej Fink, ki je v Bravovih vratih začel namesto Matije Orbanića, ni imel veliko dela. Tri minute pozneje pa so Ljubljančani že povedli, ko je po podaji Lorena Maružina z desne strani z glavo zadel Almin Kurtović, edini Bravov strelec do tedaj v sezoni. Žoga je na poti proti vratom zadel prečko in se od nje odbila čez golovo črto.

Tudi pozneje so nekaj več konkretnosti kazali izbranci Dejana Grabića, a posebej velikih priložnosti niso imeli. V 42. minuti so po dolgem času malce zagrozili tudi Kraševci, a je Stankovićeva žoga zletela mimo soigralcev in tudi gola. V drugem polčasu je prvi nevarneje poskusil Luka Štor, ki je streljal malce izven kazenskega prostora in žogo poslal malo mimo vrat. V 53. minuti je na drugi strani Lubej Fink posredoval po novem poskusu Stankovića, tri minute pozneje pa so Ljubljančani podvojili prednost. Kurtović je s kakih 20 metrov poslal žogo za sežansko obrambo, kamor je stekel Martin Kramarič in nato iz prve ugnal Jana Koprivca.

Olimpija prekinila sodelovanje z Vidmarjem in Finkom Olimpija iz Ljubljane, ki po šestih kolih s stoodstotnim izkupičkom vodi v Prvi ligi Telemach, je v zadnjih dneh sporazumno prekinil sodelovanje z nekaj nogometaši, nazadnje tudi z dolgoletnima članoma zeleno-belih, vratarjem Nejcem Vidmarjem in branilcem Maticem Finkom, so sporočili iz kluba. »Vidmar je eden izmed nas, Ljubljančan, pravi navijač Olimpije. Poslikave mesta po telesu, zeleno srce, ki je skupaj z nami čustveno doživljal uspehe zeleno-belih,« so zapisali pri Olimpiji glede slovesa s 33-letnim Vidmarjem, ki je z Olimpijo osvojil dva naslova državnega prvaka in tri naslove pokalnega zmagovalca ter bil tudi njen kapetan. Prav tako je odšel tudi Fink. »Maticu je Olimpija ponudila delo v klubu, ampak trenutne ambicije 32-letnega Ljubljančana so še vedno na igrišču. Finku bodo vrata kluba ostala vedno odprta,« pravijo pri ljubljanskem kolektivu. Fink je otrok Olimpije, potem pa se je dokazoval pri Domžalah in Interblocku, leta 2011 pa ga je takratni športni direktor Milenko Aćimović pripeljal nazaj v Olimpijo. Otroške sanje je uresničil v sezoni 2015/16, ko je prispeval velik delež k osvojenemu naslovu prvaka po več kot dveh desetletjih. Klub sta sicer zapustila tudi Mihailo Perović in Lamine Tall.

Trener domačih Dušan Kosić je takoj v igro poslal novinca Diega Živulića in Aleksandra Vukotića, kar je nekoliko poživilo domačo igro, a Kraševcem nikakor ni uspelo izpeljati obetavne akcije. Zato pa jo je uspelo spet Bravu, ki je v 69. minuti povedel že s 3:0, potem ko je Simon Nsana sprožil s slabih 20 metrov malce z desne strani in žogo z diagonalnim strelom poslal v nasprotno malo mrežico.

Štiri minute pozneje se je pri gostih med strelce vpisal še Štor, ko je unovčil Kramaričevo podajo v globino na desno stran sežanskega kazenskega prostora. V 77. minuti je Nemanja Jakšić blokiral strel Gomesa da Coste, malce pozneje pa je Adrian Zeljković za malenkost zgrešil s prostega strela. Nenatančen je bil tudi Vukotić v 85. minuti, tik pred koncem pa je neposredni rdeči karton pri domačih dobil Žiga Ovsenek zaradi igre z roko. Tabor bo v 8. kolu prihodnjo soboto gostoval v Mariboru, Bravo pa dva dni pozneje pri Radomljah.

1. SNL, 7. kolo:

Petek

Tabor Sežana : Bravo 0:4 (Kurtović 6., Kramarič 56., Simon 69., Štor 73.; RK: Ovsenek/Tabor, 92.)

Celje – Gorica (20.15)

Sobota

Olimpija Ljubljana – Radomlje (17.30)

Domžale – Koper (20.15)

Nedelja

​Mura – Maribor (17.30)