Brazilci ostajajo popolni, Argentinci neporaženi

Lionel Messi je imel miren večer v Paragvaju. FOTO: Cesar Olmedo/Reuters

Brazilija je po preobratu v Venezueli dosegla še deveto zaporedno zmago v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2022, Argentina pa je po remiju brez golov v Paragvaju niz neporaženosti podaljšala na 23 tekem, čeprav prvič po juniju 2019 ni dosegla gola.Argentinski trenerše naprej ne pozna poraza, gavči so drugi na lestvici z 19 točkami, osem več jih ima Brazilija. Za nastop na SP dobro kaže tudi Ekvadorju, ki je s 3:0 odpravil Bolivijo, in Urugvaju, peto mesto in dodatne kvalifikacije pa drži Kolumbija.Argentinci so bili brezpa je imel miren večer. Tekma v Paragvaju je prinesla malo zanimivega. V drugem polčasu so bili nevarnejši gostitelji, vendar se je v vratih izkazal. Scaloni je opravil pet menjav, rezervistje imel lepo priložnost 12 minut pred koncem, ko se je s parado izkazal. Na drugi strani jetik pred koncem streljal tik prek vratnice.»Mislim, da smo imeli nekaj dobrih trenutkov. Nismo pa nadzorovali tekme, kot smo hoteli. Paragvaj je bil nevaren, toda tudi njihov vratar je bil eden najboljših na igrišču,« je povedal branilec. Argentina se bo v nedeljo doma pomerila z Urugvajem.Brazilci ostajajo popolni. Venezuela je še nikdar ni premagala v kvalifikacijah za SP (17 tekem), toda njene možnosti so se povečale, ko jezgodaj izkoristil napako branilcevin. Slednji se je odkupil, ko je v 71. minuti po kotu zadel z glavo. Šest minut pred koncem je 11-metrovko izkoristil, v sodnikovem dodatku je piko na i postavilBrazilci so bili v Caracasu brez kaznovanegase je vrnil po izključitvi v četrtfinalu Cope America proti Čilu julija letos. Tekmo so zaznamovali rezervisti, iz kota je za izenačenje podal novinec iz Leedsa, ki je asistiral tudi pri zadnjem golu.pa je priigral kazenski strel.Urugvaj : Kolumbija 0:0Paragvaj : Argentina 0:0Venezuela : Brazilija 1:3Ekvador : Bolivija 3:0Peru : Čile 2:0