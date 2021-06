Brazilija melje: po treh golih Venezueli še štirje v mreži Peruja

Gostitelji južnoameriškega prvenstva v nogometu, Brazilci, so tudi na drugi tekmi prišli do visoke zmage. Peru so premagali s 4:0. Za Brazilijo, za katero je bila to deveta zaporedna zmaga, so zadeli(12. minuta),(68.),(89.) in(93.). Brazilci imajo na vrhu lestvice popoln izkupiček šestih točk, Perujci pa po svoji prvi tekmi ostajajo brez točk.Brazilci so za prvi strel na gol potrebovali 10 minut, že dve minuti pozneje je Alex Sandro po podajizadel z neposredne bližine. Nadaljevanje polčasa je bilo precej mirno, žogo pa je imel celo več v posesti Peru. Po uri igre je bil Neymar že pripravljen na izvajanje najstrožje kazni, a je sodnik po pregledu VAR-posnetka svojo odločitev spremenil, je pa zvezdnik Paris Saint-Germaina kmalu zatem poskrbel za povišanje vodstva z zadetkom z roba kazenskega prostora.Peru je imel 12 minut pred koncem tekme lepo priložnost za znižanje izida, a stainzgrešila z neposredne bližine, zato pa so domači ob koncu tekme zadeli še dvakrat, enkrat v sodnikovem podaljšku, za visoko zmago.Na drugem srečanju skupine B pa sta se Kolumbija in Venezuela razšli brez zadetka. Venezuela, ki so ji uvod v turnir pokvarile številne okužbe z novim koronavirusom v moštvu, je zdržala pritisk in prišla do svoje prve točke, medtem ko ima druga Kolumbija zdaj štiri. Kolumbija, ki je tekmo končala z desetimi možmi, saj je bilob koncu tekme v sodnikovem podaljšku izključen, je proti nasprotnikovim vratom streljala 23-krat, medtem ko je Venezuela uspela streljati samo dvakrat, in še to nikoli v okvir vrat.