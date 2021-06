Brazilija šesta in zadnja priložnost za argentinskega čarovnika

Pele in Maradona sta zaman upala

Južnoameriško prvenstvo v nogometu je najstarejše reprezentančno tekmovanje na svetu s 105-letno zgodovino, toda 47. izvedba je nekaj posebnega. Na sporedu bi morala biti že lani v Argentini in Kolumbiji, a so jo naprej preložili za eno leto, 1. junija letos pa premestili v Brazilijo, eno najhujših žarišč pandemije na zemeljski obli. Prvič po letu 1991 bo minila brez povabljenih moštev iz Severne in Srednje Amerike ali Azije, torej le z 10 zasedbami, prvič nasploh tudi pred praznimi tribunami. Gledalcev ne bo niti na finalni tekmi 10. julija na sloviti Maracani.Copa America se je začela s sinočnjim dvobojem med gostiteljico in branilko naslova iz leta 2019 Brazilijo ter Venezuelo (3:0), pri kateri so ob zadnjem testiranju odkrili 12 pozitivnih primerov, pet med nogometaši. Deset reprezentanc – v skupini A bodo igrale Argentina, Bolivija, Čile, Paragvaj in Urugvaj, v skupini B Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Peru in Venezuela – bo nadaljevalo tekmovanje v neobičajnih razmerah.Tekme bo gostilo pet štadionov v štirih mestih, Riu de Janeiru, Brasilii, Cuiabi in Goianii, moštva pa bodo med nastopi v glavnem nameščena v svojih domovinah in med kratkimi obiski Brazilije živela v nepredušno zaprtih mehurčkih. A čeprav izkušnje z letošnjega klubskega pokala Libertadores, južnoameriške različice lige prvakov, niso bile porazne, saj je bilo pozitivnih le 0,7 odstotka testov, bodo nastopajočim omogočili domala neomejeno dopolnjevanje zasedb v primerih okužb.Najuspešnejša izbrana vrsta v zgodovini južnoameriških prvenstev je Urugvaj s 15 lovorikami, sledi ji Argentina s 14 in neštetimi zapravljenimi priložnostmi po zmagoslavju& Co. leta 1993. V zadnjih šestih poskusih je štirikrat prišla do finala in vselej izgubila (trikrat po streljanju enajstmetrovk) ter dodatno poglobila reprezentančne rane. Eden od najboljših nogometašev vseh časov je debitiral med elito zelene celine leta 2007 in se nato s soigralci še štirikrat neuspešno poskušal povzpeti na zakleti prestol.Igral je na 27 tekmah (treh finalnih), se na 16 veselil zmage, osemkrat iztržil remi in doživel le tri poraze brez streljanja enajstmetrovk (v finalu 2007 z Brazilijo, leta 2019 pa proti Kolumbiji v skupini in polfinalu z Brazilijo), zato nikakor ne more biti navdušen nad popolno spremembo scenarija. Namesto da bi dobil še eno priložnost pred domačimi navijači, se bo moral dokazovati v brazilskem peklu in postoriti vse, da bi uprizoril labodji spev. Leta 2024, ko bo na sporedu naslednja Copa America, bo namreč star že 37 let.Na petih južnoameriških prvenstvih brez pravega vrhunca je Messi s cmokom v grlu spremljal kronanje različnih junakov: Brazilca, Urugvajca, Čilencain Brazilca. V Argentini mnogi še vedno upajo, da bo ob poslovilni priložnosti dobil krila, a niso v večini. Dejstvo, da zmagoslavja na južnoameriškem prvenstvu nista okusila niti legendarnain, v sodobnih časih pa niti brazilski zvezdnik Neymar, ki zaradi poškodbe predlani ni mogel pomagati soigralcem na poti do trofeje, ni božanstvu Barcelone v nikakršno tolažbo.