Brazilske oblasti aretirale tri navijače Boce Juniors

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so dva navijača aretirali zaradi rasizma, ko sta proti navijačem Corinthiansa usmerila opičje glasove, tretjega pa zaradi rasizma, ko je dvignil roko v nacistični pozdrav. Lokalne varnostne oblasti v São Paulu so v izjavi za javnost pojasnile, da so vse tri ujeli pri dejanju na stadionu Neo Quimica Arena in so noč preživeli v priporu.

Če bosta spoznana za kriva, prva dva čaka med enim letom in tremi leti zapora, tretjega pa med tri in šest mesecev ječe, je za CNN Brasil pojasnil odgovorni inšpektor. Pred dvema mesecema je bil aretiran Bocin navijač na istem štadionu zaradi opičjih vzklikov, takrat sta se ekipi merili v skupinskem delu pokala libertadores.

Prejšnji teden je Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) kaznovala Boco s plačilom 100.000 dolarjev (približno 95.000 evrov) zaradi rasizma njenih navijačev na še eni tekmi proti Corinthiansu, takrat na Bomboneri v Buenos Airesu. Ekipi se bosta spet srečali v torek, ko bosta igrali povratno tekmo osmine finala pokala libertadores, prva se je končala z 0:0.