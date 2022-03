Brez golov v Celju, Mura v Domžalah

Nogometaši Celja in Kalcerja Radomelj so odprli 25. krog v Prvi ligi Telemach in se razšli z neodločenim izidom 0:0. Soseda v spodnjem delu lestvice sta odigrala dokaj previdno tekmo, ki se je malce razživela šele v končnici, ko so domači med drugim zadeli prečko. Celje ostaja osmo, Radomlje pa sedme.

Danes bo še tekma med Domžalami in Muro, jutri bodo nastopila vodilna tri moštva Maribor, Koper in Olimpija.

1. SNL, 25. kolo:

Sobota:

Celje : Kalcer Radomlje 0:0

17.30 Domžale - Mura

Nedelja:

15.00 Tabor Sežana - Koper

17.30 Maribor - Bravo

20.15 Olimpija - Aluminij