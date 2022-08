Brez golov v Domžalah, sobota bo v znamenju spopada vodilnih

Domača ekipa je po petkovem remiju napredovala na tretje mesto po nepopolnem kolu, gostujoča pa se je po točkah izenačila s Celjem in Muro na petem mestu. Uvodno tekmo šestega kola v elitnem domačem ligaškem tekmovanju so bolje pričeli izbranci gostujočega trenerja Dušana Kosića. V prvi polovici prvega dela tekme so si priigrali številne obetavne priložnosti, gola pa niso dosegli.

Sežančani so domačega vratarja Emila Velića prvič ogrozili v deveti minuti. Po kombinirani akciji z leve strani je strel Nabila Khalija končal mimo vrat, le dve minuti kasneje pa je neuspešno meril tudi Jakoslav Stanković. Gosti so si med 20. in 22. minuto priigrali kar tri obetavne priložnosti. Poskusa Khalija z roba kazenskega prostora in projektil Mihaela Briškija s 30 metrov je zaustavila domača »številka 1«, po podaji Adriana Zeljkovića pa je Tom Kljun meril premalo natančno.

Po nekajminutnem zatišju so se Kraševci v 33. minuti znova znašli v obetavni priložnosti. Po grobi napaki Vedrana Vrhovca se je Khali sam znašel pred Velićem, ki je s pravočasnim posredovanjem preprečil najhujše. Najbližje zadetku so bili gosti v prvi minuti sodnikovega podaljška, strel Kljuna z 18 metrov pa je stresel okvir vrat. Po prvem polčasu nezadovoljna domača strokovna klop – trener Nermin Bašić je manjkal zaradi bolezni – je v začetku drugega dela tekme opravila trojno menjavo in v ogenj potisnila Tina Hrvoja, Nedima Hadžića in Madžida Šošića.

Prvo obetavno priložnost so si znova priigrali Sežančani, po kombinirani akciji pa je Milan Kocić s 16 metrov streljal prek vrat. Anemični Radomljani so prvič nevarno zagrozili v 59. minuti, ko so si v enem napadu priigrali kar tri priložnosti, poskusi Šošića, Luke Cerarja in Hadžića pa so gostujoči obrabni igralci onemogočili v zadnjem hipu. V zadnjem delu tekme so Radomljani in Sežančani zaigrali zelo taktično in previdno. Vso pozornost so namenili obrambnim nalogam, svojo nalogo pa so uspešno opravili do zadnjega žvižga glavnega sodnika Nejca Kajtazovića. Še najlepšo priložnost za morebitno spremembo izida je imel domači rezervist Hadžić, njegov strel z glavo v 83. minuti pa je končal prek vrat Jana Koprivca. Zasedba iz Sežane bo v prihodnjem krogu v petek, 26. avgusta, gostila Bravo, ekipa iz Radomelj pa bo dan kasneje gostovala pri ljubljanski Olimpiji.

Izidi 6. kola Prve lige Telemach:

Petek

Radomlje : Tabor Sežana 0:0

Sobota

Bravo : Mura 17.30

Koper : Olimpija Ljubljana 20.15

Nedelja

Maribor : Celje 17.30

Ponedeljek

Gorica : Domžale