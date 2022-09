Celjani se prebujajo

Nogometaši Gorice in Mure so se v 8. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0. V Kopru se merita Koper in Celje.

Obračun Gorice in Mure na primorskem ni postregel s posebej lepo predstavo. Pravih priložnosti je manjkalo, tako da se je tekma kar pričakovano končala brez zadetkov.

Celjani pa počasi prihajajo na raven, na katero po vseh okrepitvah tudi računajo. Tokrat so z zelo dobrim prvim polčasom in dovolj dobrim drugim vzeli skalp pokalnemu prvaku.

Celjani, pri katerih je zaigral tudi Denis Popović, ki je nedavno okrepil zasedbo Romana Pilipčuka, so prvi polčas povsem zasluženo dobili, saj so bili precej boljši tekmec, si priigrali več strelov in priložnosti, dvakrat pa so tudi zadeli.

V 29. minuti je mrežo domačih načel Charles Ikwuemesi, ki je zadel z glavo iz bližine po podaji Grigorija Morozova, v 40. minuti pa se je Ikwuemesi izognil prepovedanemu položaju in stekel proti kazenskemu prostoru Kopra, nato žogo oddal v sredino do Gbambla, ki jo je poslal v praktično prazno mrežo za 2:0.

1. SNL, 8. kolo:

Danes:

Gorica : Mura 0:0

Koper : Celje 0:2 (0:2)

Sobota:

17.30 Maribor - CB24 Tabor Sežana

Nedelja:

20.15 Olimpija - Domžale

Ponedeljek:

17.30 Kalcer Radomlje - Bravo