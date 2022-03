Brez golov za slovo od Katarja

Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Dohi igrala 0:0 s Katarjem. Izbranci Matjaža Keka so v soboto, prav tako v Dohi, igrali 1:1 s Hrvaško.

Slovenska vrsta je v Dohi igrala tretjo medsebojno tekmo s katarsko vrsto. Leta 2015 je z golom še sedanjega reprezentanta Abdelkarima Hassana zmagala katarska zasedba z 1:0, pet let pred tem pa slovenska s 4:1. Milivoje Novaković, Boštjan Cesar, ki sta zdaj v reprezentanci v drugačnih vlogah, Andraž Kirm in Bojan Jokić so takrat zadeli za Slovenijo. Tokrat pa nobenemu igralcu ni uspelo obogatiti strelskega izkupička, čeprav so imeli domači nekaj več priložnosti in igre v prvem, gosti pa v drugem polčasu.

Postava Slovenije Oblak, Bijol, Mevlja, Brekalo (od 46. Karničnik), Sikošek, Stojanović (od 87. Horvat), Kurtić, Lovrić (od 46. Gnezda Čerin), Zajc (od 81. Gorenc Stanković), Šeško (od 77. Verbič), Zahović (od 46. Celar).

Kek je tokrat poskrbel za nekaj sprememb v primerjavi s tekmo s Hrvaško. V obrambi je tokrat na novo zaigral Miha Mevlja namesto Mihe Blažiča, na levem boku pa Petar Stojanović namesto Žana Karničnika. Namesto Adama Gnezde Čerina je od začetka igral Benjamin Šeško, v konici napada pa je Andraža Šporarja zamenjal Luka Zahović.

Je bil pa spet med vratnicama Jan Oblak, ki je v šesti minuti prvič posredoval po poskusu Almoeza Alija, drugič pa v 15. po strelu drugega napadalca Akrama Afifa. Tudi sicer so bili gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva konkretnejši in odločnejši v tem obdobju in na sploh celotnem polčasu, med drugim je Afif znova poskusil z leve strani v 42. minuti, toda Oblak je dobro opravil svoje delo.

Drugi polčas je Slovenija začela odločneje, toda v 53. minuti je razpoloženi Afif spet nevarno meril malo z leve strani, znova pa se je izkazal Oblak. V 57. minuti je nase opozoril tudi Benjamin Šeško, ko je, prav tako z leve strani, z diagonalnim strelom žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Boljšo igro Slovenije bi lahko v 65. minuti kronal Stojanović, a je domači vratar odbil žogo po njegovem strelu iz prve.

V 69. minuti se je žoga od nekoliko presenečenega Jake Bijola odbila proti golu, kjer pa jo je ujel domači vratar in tako preprečil igralcu moskovskega CSKA veselje na drugi zaporedni tekmi. V 73. minuti pa je bil še bližje zadetku Žan Celar, ko je sprožil z roba kazenskega prostora in oplazil desno vratnico.

Zadnjo priložnost na tekmi so imeli domači že v sodniškem dodatku, toda so žogo z roba kazenskega prostora poslali čez prečko.