Brez kazni za prvega moža PSG po divjanju v Madridu

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je sporočila, da bo zdaj že bivši športni direktor PSG, Leonardo, moral izpustiti eno tekmo v tekmovanjih pod okriljem Uefe, ki je več mesecev preiskovala dogodke z marčevske povratne tekme osmine finala lige prvakov v Madridu.

Paris Saint-Germain je tam po vodstvu s skupnim izidom 2:0 izgubil z 1:3 in ostal brez uvrstitve v četrtfinale po hat-tricku Karima Benzemaja, v španskih medijih pa so se hitro razširile govorice o podivjanem obnašanju prvega moža PSG Naserja Al-Helaifija in Leonarda po zadnjem sodnikovem žvižgu. Trdili so celo, da je Al-Helaifi v iskanju pravice pri sodnikih – z Leonardom sta potrkala na vrata sodniške slačilnice – celo grozil s smrtjo.

Madridski dnevnik AS na svoji spletni strani v soboto poroča, da je Al-Helaifi zapustil VIP-prostor štadiona in se mimo slačilnice Reala podal proti gostujoči, medtem ko je kričal in udarjal vse okoli sebe v iskanju glavnega sodnika Nizozemca Dannyja Makkelieja.

Grozil s smrtjo

»Predsednik in tehnični direktor PSG sta se obnašala agresivno in poskušala vstopiti v sodniško slačilnico. Ko je sodnik od njiju zahteval, da odideta, sta blokirala vrata in predsednik je namenoma udaril po zastavici enega od pomočnikov ter jo zlomil,« piše v uradnem zapisniku sodnikov. Kot je poročala televizija Movistar+ oz. novinarka Monica Marchante, ki je dogodke videla na lastne oči, je Al-Helaifi z Leonardom najprej pomotoma želel nasilno vstopiti v prostore Realovega klubskega delegata.

Marchantejeva je celo dejala, da so morali zbrani prositi za pomoč ob podivjanem vedenju predsednika Parižanov. Radio Cadena SER je poročal, da je dogajanje posnel eden od zaposlenih, ko pa ga je opazil Al-Helaifi, naj bi zakričal: »Ubil te bom!« Pariški klub se je kasneje prek svojega predstavnika opravičil sodnikom in članom Reala.