Brez Messija in Ronalda bi sijali Xavi, Iniesta, Neymar in Griezmann

Lionel Messi (6) in Cristiano Ronaldo (5) sta absolutna vladarja individualnega priznanja zlata žoga, ki ga podeljuje francoska revija France Football, šest let (2010-2015) je bilo priznanje združeno tudi z nazivom najboljši nogometaš na svetu po izboru Fife. Leta 2007 je prejel zlato žogo brazilski virtuoz Kaka, tedaj evropski prvak v majici Milana, nato sta zavladala Portugalec in Argentinec, ki sta leta 2007 končala tik za Brazilcem.

Ronaldo je bil najboljši v letih 2008, 2013, 2014, 2016 in 2017, Messi v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 in 2019, vmes se je prerinil le hrvaški velemojster Luka Modrić, ki so ga leta 2018 okronali za najboljšega po evropskem naslovu z Realom in finalu Hrvaške na SP 2018 v Rusiji.

Andres Iniesta osmoljenec leta 2010

France Football lani zaradi pandemije covida ni razglasil najboljših, letos bo to storil 29. novembra. V tem kontekstu je zanimiv pogled na imena nesojenih dobitnikov zlate žoge, če se v tem stoletju ne bi pojavila Ronaldo in Messi. Da bi torej preprosto upoštevali vrstni red v vsakoletnem glasovanju brez omenjenih asov.

Andres Iniesta je zabil edini gol v finalu svetovnega prvenstva leta 2010. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V tem primeru bi štirje igralci osvojili zlato žogo po dvakrat: katalonska vezista Xavi (2009, 2011) in Andres Iniesta (2010, 2012) – slednji bi moral po vseh merilih tako ali tako prejeti priznanje leta 2010 tudi v absolutni konkurenci, ko je odločil finale SP –, Neymar (2015, 2017) in Antoine Griezmann (2016, 2018). Po enkrat bi prejeli zlato žogo Fernando Torres (2008), Frank Ribery (2013), Manuel Neuer (2014) in Virgil van Dijk (2019).