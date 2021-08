Brez presenečenj na Kekovem seznamu

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2022 proti Slovaški in Malti doma ter proti Hrvaški v gosteh. Na seznamu večjih presenečenj ni, odprti pa sta še dve mesti.



Kot je pojasnil Kek, so za ti dve mesti v igri predvsem Domen Črnigoj, za katerega čakajo podatke o zdravstvenem stanju, Tomi Horvat, Nino Kouter in Haris Vučkić.



Slovenska reprezentanca bo v marsičem odločilnem septembrskem terminu igrala tri tekme, in sicer bo najprej v Stožicah gostovala Slovaška (1. september, 20.45), nato Malta (4. september, 18.00), sledi pa še 7. septembra ob 20.45 gostovanje v Splitu pri Hrvaški.



V skupini H po treh krogih vodita Hrvaška in Rusija s po šestimi točkami, Slovaška jih ima pet, Ciper štiri, Slovenija tri in Malta eno. Na SP neposredno vodi prvo mesto, drugo pa pelje v dodatne kvalifikacije.



Seznam slovenske reprezentance:



Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Bravo).



Branilci: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Nejc Skubic (Konyaspor), Aljaž Struna (Montreal), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek).



Vezisti: Jasmin Kurtić (Paok), Miha Zajc (Fenerbahče), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Leo Štulac (Empoli), Sandi Lovrić (Lugano), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Žan Rogelj (Tirol).



Napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Sporting), Damjan Bohar (Osijek), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Jan Mlakar (Hajduk), Benjamin Šeško (Salzburg).

