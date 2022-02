Brez tekem na jugu Rusije, v Moskvi pa derbi s Slovencem

V nadaljevanju preberite:

Spomladanski del ruskega prvenstva naj bi se začel (skoraj) nemoteno, saj so vodilni možje ligaškega tekmovanja zaradi zaprtih letališč na jugu države odpovedali le peščico tekem. Slovenskega reprezentanta Jako Bijola (CSKA Moskva) čaka mestni derbi z Lokomotivo, kar bo zaradi trenutne situacije gotovo ena najbolj nenavadnih in tudi psihično zahtevnih tekem v njegovi karieri. Po mirnejših delih Evrope se bo sicer zvrstilo kar nekaj odmevnih obračunov, mestna derbija bosta v Beogradu in Sevilli, v Londonu bo šlo za lovoriko.