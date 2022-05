Brez zmagovalca v občinskem derbiju

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in Domžal so se v uvodni tekmi zadnjega, 36. kola Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3. Občinski obračun Radomelj in Domžal na štadionu v Športnem parku Domžale ni odločal več o ničemer, zgolj o tem, kdo bo bolje uvrščen na končni lestvici. Po remiju, bogatem z zadetki, so zanje zgodovinsko sezono višje končali Radomljani, ki so ohranili točko prednosti pred današnjimi tekmeci, od katerih se poslavlja trener Dejan Đuranović.

V 28. minuti so po svoji prvi nevarni akciji povedli Radomljani, ko je s 13, 14 metrov streljal Mario Čuić in s strelom po tleh matiral Ajdina Mulalića. Malce pred tem je pri domačih moral iz igre Mitja Ilenič, saj se je poškodoval. Zamenjal ga je Denis Adamov, ki je v 37. minuti izid izenačil, potem ko je zadel iz bližine malce z desne strani. V 51. minuti je Radomljan Dario Rugašević v svojem kazenskem prostoru igral z roko, tako da je sledila najstrožja kazen, ki jo je zanesljivo izvedel Arnel Jakupović.

V 57. minuti je sledila nova sprememba izida, Andrej Pogačar je namreč iz bližine zadel za 2:2, še drugič na tekmi pa je podal Tomislav Mrkonjić. Nato je v 72. minuti po odbiti žogi zadel še Ivan Šarić in tako Radomljanom priigral novo vodstvo. Toda tudi to ni dolgo zdržalo, saj je v 78. Adamov sprožil malce izven kazenskega prostora rahlo z desne strani in žogo poslal v mrežo ob nasprotni vratnici. Domžalčani so sicer tekmo končali kar s tremi 16-letniki (Lovro Golič, Luka Mlakar, Luka Topalović).

Izidi, 36. kola:

sobota:

Kalcer Radomlje : Domžale 3:3 (Mario Čuić 28., Andrej Pogačar 57., Ivan Šarić 73.; Denis Adamov 37., 78., Arnel Jakupović 52.-11 m)

20.15 Aluminij - CB24 Tabor Sežana

nedelja:

17.30 Bravo - Koper

17.30 Celje - Olimpija

17.30 Mura - Maribor