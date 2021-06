Brezhibni Brazilci zaviti v molk: se poslavlja selektor?

Razprava, ki je poenotila ekipo

Nogometaši Brazilije so v petem krogu kvalifikacij za SP 2022 v Porto Alegreju premagali Ekvador z 2:0 in dosegli še peto zmago, s katero so se utrdili na vrhu lestvice. Za štiri točke zaostaja Argentina, Ekvador na tretjem mestu zdaj že za šest.Na stadionu Beira-Rio je za petkratne svetovne prvake zadel napadalec Evertonav 65. minuti, končni izid pa je v sodnikovem podaljšku dosegel zvezdnik, ki pa je šele v drugem poskusu zadel z bele pike.Mrežo Ekvadorja je zatresel tudi napadalec Flamenga, a so sodniki gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. V torek selecao v okviru kvalifikacij za SP čaka gostovanje v Asuncionu v Paragvaju. Bržkone pa bo ne glede na razplet zelo burno po tekmi. Brazilija je letos prevzela južnoameriško nogometno prvenstvo, potem ko sta ga odpovedala sogostitelja Argentina in Kolumbija. Po prvotnih kritikah je tematika utihnila, trenerin nekateri nogometaši pa so napovedali, da bodo o tem spregovorili po kvalifikacijski tekmi v Paragvaju.Kot je poročal časnik Folha de Sao Paulo, ki se sklicuje na družbena omrežja in nekatere druge medije, se je v reprezentanci vnela razprava o udeležbi na domačem tekmovanju. Prav ta razprava pa naj bi ekipo tudi močno poenotila.Namigi so različni. Časnik omenja, da bo moral svoje mesto morda zapustiti predsednik Brazilske nogometne zveze, po drugi strani pa nakazuje tudi možnost, da se bo po zaostritvi odnosov med reprezentanco in vodstvom zveze poslovil selektor Tite. Zaenkrat so vsi še zaviti v molk.