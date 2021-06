Britanska kraljica za rojstni dan odlikovala Sterlinga in Hendersona

Odlikovan je bil še en angleški članski reprezentant, kapetan Liverpoola Jordan Henderson, ki je odlikovanje prejel za svoj prispevek nogometu. Raheem Sterling, nogometaš Manchester Cityja, se močno bori proti rasizmu v nogometu, zlasti od decembra 2018 naprej, ko je bil med tekmo proti Chelaseaju deležen žaljivk. Svoje delo je usmeril podpori kampanje Združenih narodov #FightRacism (boj proti rasizmu, op. a.), poleg tega pa je ustanovil tudi dobrodelno organizacijo.



»Čudovito se počutim ob prejetju tega odlikovanja. To ni ponosen trenutek samo zame, ampak tudi za mojo družino in prijatelje,« je dejal 26-letnik.

Rojstni dan, ki to ni

Henderson, ki je odlikovanje prejel za svoj prispevek nogometu, je v sezoni 2018/19 osvojil naslov v elitni ligi prvakov, sezono pozneje pa še naslov angleškega prvaka, poleg tega je bil med pandemijo covida-19 zelo dobrodelno dejaven. Bil je vodilni med kapetani klubov iz premier league, ki so ustanovili skupno iniciativo igralcev v podporo združenju dobrodelnih organizacij NHS Charities Together.



»Poudariti moram, da čeprav sem odlikovanje prejel jaz osebno, je zanj zaslužna velika skupina ljudi. Sprejemam ga z zavedanjem, da sem bil del nečesa posebnega in ne razlog za to,« je ob tem dejal 30-letni Henderson, ki ga skupaj s Sterlingom na domačem Wembleyju v nedeljo (ob 15. uri) čaka prva tekma letošnjega evropskega prvenstva proti Hrvaški.



Tovrstna odlikovanja kraljica podeljuje dvakrat letno, za novo leto ter na kraljičin rojstni dan, ki ga Britanci slavijo junija, čeprav je rojena 21. aprila 1926.





