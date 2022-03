Buffon z novo pogodbo pri Parmi do 46. rojstnega dne

Buffon je že zdaj v družbi najstarejših nogometašev, ki so kadarkoli odigrali ligaško tekmo, a mu bo kar nekaj let zmanjkalo do najbolj znanih »super veteranov«, Japonca Kazujošija Miure (54 let) in Angleža sira Stanleyja Matthewsa (50). Egipčani se sicer ponašajo z najstarejšim igralcem sploh, Ezzeldin Bahader je oktobra 2020 odigral tekmo 3. lige s 74 leti in 125 dnevi v dresu October FC, prejšnji rekord je bil v lasti leto mlajšega Izraelca Isaaka Hayika.