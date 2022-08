Čačićev Dinamo prek vikingov med smetano

Znani so vsi udeleženci nogometne lige prvakov za sezono 2022/23. Danes so se med Uefino elito uvrstili Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers in FC København. Žreb skupin bo v četrtek ob 18. uri v Istanbulu. Najbolj razburljivo je bilo v Zagrebu, kjer je na štadionu Maksimir odločitev padla v podaljšku, v katerem je zablestel rezervist Josip Drmić.

Pred tem je podvig uspel škotskemu prvaku Glasgow Rangers, ki je na Nizozemskem pri PSV Eindhovnu z golom Antonia Čolaka, Nemca s hrvaškim poreklom, v 60. minuti prišel v skupinski del lige prvakov. Na Škotskem je bilo 2:2. Danci pa so ubranili zmago z 2:1 proti Trabzonsporju in v Turčiji iztržili neodločeni izid brez gola.

Drama je bila tudi v Zagrebu. Dinamo je v razprodanem Maksimiru po zadetkih Mislava Oršića (4.) in Bruna Petkovića (35.) že zasukal izid proti ekipi Bodø/Glimt, ki je na Norveškem zmagala z 1:0, toda rezervist Albert Grønbæk je v 70. minuti srečanje postavil na izhodišče.

Dinamo je močno popustil, Norvežani pa niso znali izkoristiti krize moštva nekdanjega trenerja Maribora Anteja Čačića in tekma je šla v podaljšek. V njem je švicarski reprezentant Drmić v 117. minuti mojstrsko zadel, nato pa še podal za zadetek Petra Bockaja (120.) za veliko hrvaško slavje.