Čakali na Erlinga, še drugič pa dočakali Phila

Anglež v Borussiinem dresu Jude Bellingham (levo) je navdušil rojake s svojo predstavo in za gol prejel tudi čestitke Erling Hålanda. FOTO: Ina Fassbender/Afp



Erling Håland je le človek

Niti najmlajši angleški strelec gola v ligi prvakov ni ustavil angleškega kluba. S 17 leti in 289 dnevi jev majici nemške Borussie Dortmund pisal zgodovino, ki pa je imela v povratni četrtfinalni tekmi srečen konec za Manchester City, še drugič pa je bil junak dve leti starejši BellinghamovtekmecCity je bil po prvih 45 minutah v Dortmundu že na kolenih. Zase je zdela misija lige prvakov končana, kot že celo desetletje, odkar je zapustil Barcelono. Toda v drugem polčasu je City vstal od mrtvih in izpolnil nalogo ter si priigral, kar je želel: polfinalni dvoboj, internega arabskih lastnikov, šejkov, proti Paris St-Germain.je z enajstmetrovke začel zasuk, dokončal ga je 20-letni Foden, ki je tudi pri Guardioli sprožil čustveni izliv»Drugič v zgodovini LP je City v polfinalu lige prvakov. Gradimo zgodovino. Neverjetno sem srečen, način, kako smo igrali, je bil imeniten, igrali smo z močnim značajem,« je žarel Guardiola in se zahvaljeval mlademu rešitelju, ki je zabil zmagoviti gol tudi na prvi tekmi. Predvsem ta je bil odločilen.»Njegov prvi gol v Manchestru je bil pomemben. Imaš občutek, da se nikoli ne skriva. Vedno nekaj ustvari in vleče prave poteze. pomaga nam, napreduje, bil je najpomembnejši mož, ki nam je pripeljal PSG,« je Guardiola svojemu mlademu varovancu namenil lepe besede in napovedal še večje zmage.»Želimo več,« je bil jasen Katalonec, ki ima priložnost, da v tej sezoni osvoji vse, kar je mogoče.Dortmundčani so upali na čudežne gole. Niso jih dočakali. Norvežan ni dosegel gola v četrtfinalu in marsikoga razočaral.»Vsi mislijo, da bo Erling za zabavo zabil vsako tekmo, toda on je le človek. Igral je dobro, zelo dobro, imel je prste vmes pri prvem golu. Trdo je delal in ne bo dolgo, ko se bo spet vrnil v strelski ritem,« je 20-letnega norveškega bombarderja zaščitil Borussiin trener