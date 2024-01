Çalhanoglu in Martinez vsak po dvakrat za gladko zmago Interja

Vodilna ekipa italijanskega nogometnega prvenstva Inter iz Milana je v 20. kolu zmagala v Monzi s 5:1.

Inter je prišel do zanesljive zmage. V prvem polčasu sta gole dosegla Hakan Çalhanoglu (12./11-m) in Lautaro Martinez (14.). Oba sta po enkrat zadela v polno še v 60. in 84. minuti, peti gol za Inter pa je prispeval Marcus Thuram v 88. minuti.

Argentinec Martinez je zdaj pri 18 golih in je daleč najboljši strelec lige, z devetimi mu sledijo Çalhanoglu, Olivier Giroud (Milan) in Domenico Berardi (Sassuolo), en zadetek manj je dosegel Thuram.

Pred tem sta Genoa in Torino igrala 0:0, Napoli je z 2:1 premagal Salernitano, Verona pa z enakim izidom Empoli. Neapeljski zasedbi je zmago prinesel Amir Rrahmani v 94. minuti.