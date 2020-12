Casemiro: Če roke ni videl VAR, kaj naj rečem jaz?

Karim Benzema igra v odlični formi. FOTO: Susana Vera/Reuters

Nogometaši Reala na domači tekmi proti Granadi niso blesteli, toda odpor tekmecev so vendarle strli. Z golomav 57. minuti inv četrti minuti sodniškega dodatka so zmagali z 2:0 in se spet izenačili z mestnim tekmecem Atleticom na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Real je res igral dve tekmi več kot Atletico.V prvem polčasu tekme v Madridu ni bilo veliko nevarnih akcij in strelov. V 38. minuti se je v domači vrsti poškodoval, zamenjal ga je, ki je nato v drugem delu poživil igro domače ekipe. Madridčani so si priigrali kar nekaj priložnosti, Asensio je tudi zadel okvir vrat, nekajkrat so zagrozili tudi gosti.Prvi gol je padel v 57. minuti, ko je Asensio z leve strani podal žogo v sredino, kjer je bil najvišji Casemiro, ki jo je z glavo poslal v mrežo. V zadnjem delu je napadala predvsem Granada, imela tudi priložnosti, tako kot v prejšnjem krogu proti Eibarju pa se je spet zgodil tudi sumljiv položaj v kazenskem prostoru Reala, a sodniki se po ogledu posnetka, na katerem so poskušali ugotoviti, ali je Casemira žoga zadela v roko ali ne, niso odločili za enajstmetrovko. Kljub premoči gostov v zadnjih minutah, pa so mrežo do konca zadeli domači, to je uspelo Benzemaju.»Želimo nadaljevati svoj niz zmag, toda hkrati želimo tudi počivati, zato nam bo prišlo prav, da naslednja tekma ne bo sledila že čez tri dni. Trener je bil zadovoljen z današnjo tekmo. Od nas zahteva čvrsto igro, ob predložkih pa vsaj od mene tudi igro v kazenskem prostoru in iskanje strela z glavo. VAR? Če VAR ni videl igranja z roko, kaj naj rečem jaz …? VAR je tu vendarle za to, da nam pomaga,« je po tekmi povedal Casemiro.