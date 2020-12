Casemiro: Final ne igramo, ampak jih zmagujemo

Obrambi Reala bo znova poveljeval Sergio Ramos. FOTO: Sergio Perez/Reuters



Zidane razmišlja le o zmagi

Standings provided by SofaScore LiveScore

»Vsi se zavedamo pomembnosti jutrišnje tekme. To bo tekma sezone, vsi v klubu jo vidimo kot finale. In pri Realu final ne igraš, ampak jih zmaguješ,« pred dvobojem Reala in Borussie Mönchengladbach razmišlja vezist MadridčanovTrinajstkratni evropski prvak Real bo v sredo igral izjemno pomembno tekmo v ligi prvakov, na kateri je v igri obstanek v tekmovanju. Madridčani namreč pred zadnjim kolom zasedajo tretje mesto, zato si proti vodilni Borussii ne smejo privoščiti spodrsljaja. Real bo napredoval v primeru zmage in tudi v primeru neodločenega izida, v kolikor na drugi tekmi Inter premaga Šahtar. Poraz bi avtomatično pomenil prvi izpad po skupinskem delu v zgodovini kluba.»Vemo, kaj pomeni ta tekma, vendar napredujemo v primeru zmage. Pri Realu smo navajeni pomembnih tekem in jutrišnja je pomembna. Je finale. Smo dobro pripravljeni in vse moramo pustiti na igrišču,« je bil jasen Casemiro.Madridčani bodo jutri znova lahko računalni na enega ključnih mož, kapetana, ki je zaradi poškodbe manjkal na zadnjih treh tekmah v tem tekmovanju. »On je naš vodja, naš kapetan. Zelo pomembno je, da se je vrnil,« je o svojem soigralcu povedal Casemiro.Trener Realaje v pogovoru z novinarji poudaril, da v moštvu razmišljajo le o zmagi: »Jutrišnja tekma je zelo pomembna, radi bi zmagali in osvojili prvo mesto. Samo o tem razmišljamo. Imeli bomo dobro priložnost, da pokažemo, česa smo sposobni kot ekipa.«Francoza so tudi vprašali, ali ga skrbi, kaj se lahko zgodi v primeru neuspeha, ko bi ga lahko označili za glavnega krivca: »Razmišljamp samo o napredovanju in o ničemer drugem. Razmišljamo o dobri predstavi in o treh točkah,« je odgovoril Zidane in nekaj besed namenil tekmecu: »So čvrsta ekipa, ki je dobra tako v obrambi kot napadu in ma tudi dobre protinapade. Pripravili se bomo na tekmeca, predvsem pa bomo razmišljali o tem, kaj moramo sami storiti na igrišču.«