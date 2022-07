Če izloči Moldavce, Maribor v boj s Finci ali Čehi

Nogometni Maribor zdaj že odšteva do sredinega večera in druge kvalifikacijske preizkušnje vijoličnih na poti v tako želeno evropsko jesen. Na sedežu Uefe pa so izžrebali pare naslednjega kvalifikacijskega kola in v primeru uspeha v dveh tekmah proti Šerifu iz Tiraspola (Moldavija) bi se slovenski prvaki pomerili z zmagovalcem dvoboja HJK Helsinki vs. Viktoria Plzen.

Proti slednjim so Mariborčani igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov pred 9 leti, češki prvaki so bili takrat močnejši (3:1, 1:0). Tudi Finci so glede na vložek zadnjega desetletja opaznejši na evropskem nogometnem zemljevidu kot v preteklosti. Na seznamu morebitnih tekmecev v žrebu za vijolične sta bila še Crvena zvezda iz Beograda ter boljši iz obračuna Žalgiris vs. Malmö.

Tekme 3. kola kvalifikacij so na sporedu v prvih dveh tednih avgusta, o njih pa zaenkrat razmišljajo le najbolj vneti privrženci mariborskega moštva. To mora pač najprej preskočiti visoko moldavsko oviro in se za začetek na sredin večer (20.15) predstaviti v povsem drugačni luči kot v soboto z Radomljami ...