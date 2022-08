Če je zmogel HJK Helsinki, lahko tudi Olimpija

V nadaljevanju preberite:

Ali po novi evropski zaušnici največji slovenski derbi lahko spremeni podobo slovenskega klubskega nogometa? V Ljudskem vrtu bo šlo v nedeljo zvečer za nohte predvsem Mariborčanom, ki za zeleno-belimi že zaostajajo za šest točk in ne kažejo najboljše forme. Ljubljančani so v pozitivnem naletu in jih ne zlomijo niti težave z oblikovanjem operativnega dela kluba. Pod taktirko trenerja Alberta Riere pa igrajo tudi lepo za oko, le učinkovitost ji manjka.