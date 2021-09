Čech kot Hašek

Nekdanji legendarni vratar nogometašev Chelseaja in Arsenala Petr Čech je po končanju poti na zelenicah športno veselje našel v hokeju na ledu. Za sezono 2019/20 je podpisal pogodbo za moštvo Guildford Phoenix iz četrtega razreda britanske hokejske ligaške piramide, in sicer kaj drugega kot za vratarsko vlogo. Izbral je številko 39 v čast svojemu hokejskemu idolu Dominiku Hašku.



Čeh je sicer nadaljeval s svojo vlogo kot Chelseajev svetovalec, v prostem času pa je igral hokej. Na svoji prvi tekmi od šestih v najhitrejšem ekipnem športu na svetu je bil imenovan za igralca tekme, saj je po podaljšku ustavil dva kazenska strela in imel še druge pomembne obrambe. Za preteklo sezono ni podaljšal pogodbe,zdaj pa se je 39-letnik odločil nadaljevati hokejsko avanturo.



