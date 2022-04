Čeferin in Dominguez dodatno poglobila sodelovanje

Evropska in južnoameriška nogometna zveza, Uefa in Conmebol, sta v Londonu odprli skupno pisarno, da bi še povečali sodelovanje pri skupnih projektih, sta sporočili organizaciji. Evropska in južnoameriška zveza načrtujeta tako imenovano »Finalissimo«, tekmo med evropskim in južnoameriškim prvakom Italijo in Argentino, ki bo 1. junija na štadionu Wembley v Londonu. Vstopnice za tekmo so pošle že v prvem tednu prodaje.

»Conmebol in Uefa sta se odločila, da sodelovanje dvigneta na višjo strateško raven. Na igrišču smo lojalni tekmeci, toda zavedanje, da je nogomet močna sila za strpno, mirno in pluralistično družbo, nas združuje,« je dejal predsednik Conmebol Alejandro Dominguez.

Čeferin: Simboličen naslednji korak v pravo smer za Uefo in Conmebol

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin pa je dodal: »Ta skupna pisarna je simboličen naslednji korak v pravo smer za Uefo in Conmebol. Pomagala nam bo skupno delovati pri razvoju nogometa v naših konfederacijah in širše.«

Obe organizaciji sta bili močno proti predlogu Mednarodne nogometne zveze (Fife), da bi svetovna prvenstva izvajali na vsaki dve leti namesto na štiri, kot je praksa od leta 1930. Predsednik Fife Gianni Infantino se je ob govoru prejšnji teden v Dohi resda preventivno distanciral od predloga, ki ga je več mesecev ponujal ob sleherni priložnosti.