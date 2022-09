Čeferin na Hvaru potrdil pot Slovenije proti euru 2024

Dalmacija je bila v zadnjih dneh nogometno središče Evrope, Split in otok Hvar sta gostila najmočnejše odločevalce na stari celini. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in več nekdanjih nogometnih asov je dopoldne igralo dobrodelno tekmo, popoldne je Čeferin vodil zasedanje izvršnega odbora Uefe, na katerem so potrdili nekatere logične odločitve krovne nogometne hiše v Evropi.

Upajmo, da bo vojne v Ukrajini čim prej konec. O usodi Rusije bo odločala Uefa, ne vlade podameznih držav. Aleksander Čeferin

Hvar je doslej veljal za najdaljši in nemara najbolj privlačen otok med vsemi v Jadranu, včeraj je postal tudi prvi, ki je gostil zasedanje izvršnega odbora Uefe. Čeferin dobro pozna Hvar, na njem že več desetletij preživlja del poletnega dopusta, zato ni čudno, da je »enkrat« pripeljal nanj tudi člane IO Uefe. Konec minulega tedna je bil v Splitu, kjer je zaznamoval tudi letošnje športne igre mladih – novi ambasador iger je postal predsednik PSG in klubskega združenja Eca Nasser Al-Khelaifi –, včeraj je 20-člansko izvršno telo Uefe odpeljal na Hvar.

Tudi Boban, Savičević, Figo, ...

Posrečen je bil že uvod v vrh Uefe v znani stavbi Arsenal iz 14. stoletja v mestu Hvar. Na igrišču NK Hvar so namreč igrali dobrodelno nogometno tekmo, ki jo je organizirala Nogometna zveza Hrvaške (HNS) pod pokroviteljstvom Uefinega programa »Nogomet v šole« 2020-2024.

Prizor z dobrodelne nogometne tekme na Hvaru razkriva odlično telesno pripravljenost predsednika Uefe. FOTO: Ante Čizmić/Cropix

V njem sodeluje dobrih 2,8 milijona otrok v vseh 55 članicah Uefe, v projektu za 24 milijonov evrov pa sodeluje 63.000 trenerjev; Uefa bo prispevala 11 milijonov, po 6,5 milijona pa nacionalne zveze in vladne inštitucije.

Čeferin in nogometne legende, kot so Zvonimir Boban, Darijo Srna, Davor Šuker, Luis Figo, Robbie Keane, Dejan Savičević in Nadine Kessler, so navdušili najmlajše, ki so še uro po tekmi prosili za avtograme in skupne fotografije z znanimi akterji. Čeferin se je popoldne pridružil kolegom v izvršnem odboru.

Aleksander Čeferin FOTO: Ante Čizmić/Cropix

Kako je prišlo do zasedanja IO Uefe prav na Hvaru? »Vsak september imamo izvršni odbor v manjših krajih po Evropi. Rad imam Hvar, želel sem, da bi tudi kolegi spoznali njegove lepote,« je pojasnil Čeferin, župan Hvara Rikardo Novak ga je dopolnil. »Prek določenih kanalov smo vprašali predsednika Uefe, ali obstaja možnost, da bi 'nekaj' naredili tu na Hvaru. Zasedanje izvršnega odbora Uefe je bila njegova zamisel,« je pojasnil Novak.

Žreb 9. oktobra v Frankfurtu

IO Uefe je na seji, ki je trajala dobri dve uri, potrdil več odločitev, med drugimi tudi režim kvalifikacij za naslednje veliko tekmovanje v Evropi – šampionat stare celine v Nemčiji leta 2024.

331 milijonov evrov je razdelila Uefa med ekipe na euru 2020, Slovenija meri na euro 2024.

Žreb kvalifikacijskih skupin bo 9. oktobra v Frankfurtu, Slovenija bo najbrž kotirala v tretjem ali četrtem kakovostnem bobnu. Na euro bosta neposredno potovali najboljši reprezentanci iz vsake od desetih skupin ter štiri prek dodatnih kvalifikacij. V bobnih ne bo gostiteljice Nemčije in Rusije, ki jo je Uefa nedavno suspendirala do preklica. »Le upamo lahko, da bo vojne v Ukrajini čim prej konec. Šele potem se lahko začnemo pogovarjati o kakršni koli spremembi,« je potrdil Čeferin in dodal: »Toda odločitev bo v tem primeru sprejela Uefa, ne vlada posamezne države.«

Sandor Csanyi (levo) FOTO: Ante Čizmić/Cropix

Čeferin je potrdil, da Uefa ne bo širila lige prvakov v ZDA ali Azijo (»Z vsem spoštovanjem do medijev: ne morem verjeti, kako si lahko izmišljajo take zgodbice. Najbrž bi vedel, če bi se o tem pogovarjali, toda ne vem nič.«), prav tako je potrdil, da ni naklonjen organizaciji eura v več državah, kot se je to zgodilo nazadnje ob praznovanju 60-letnice turnirja.