Čeferin odpadnikom: Še je čas, da se premislite

Potrebujejo Atalanto, Celtic, Dinamo

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v govoru na današnjem kongresu krovne organizacije v Montreuxu vodstvom klubov, ki sodelujejo pri snovanju alternativne zaprte evropske klubske lige, potrkal na vest. Pozornost je namenil predvsem angleškim klubom v projektu in jim dejal, da se lahko še premislijo.je na današnjem kongresu pretresala svoje poslovanje v preteklem obdobju in načrte za prihodnost, vključno s prenovo evropskih klubskih tekmovanj. A udeleženci nikakor niso mogli mimo ponedeljkove napovedi ducata večjih evropskih klubov o ustanovitvi konkurenčne zaprte klubske lige, tako imenovane superlige.Čeferin se je v svojem nagovoru osredotočil predvsem na angleške klube, ki so del odpadniškega projekta. Od 12 ustanovnih klubov jih je kar šest iz angleške prve lige. »Gospodje, storili ste veliko napako,« je dejal. »Nekateri bodo rekli, da gre za pohlep, drugi za ignoriranje tradicij angleškega nogometa. A ni še konec zgodbe, še je čas, da se premislite. Vsak se lahko zmoti.«Dotaknil se je velikega odziva angleških navijaških združenj, ki so se ideji novega tekmovanja postavili po robu. »Angleški navijači si zaslužijo, da vi popravite svojo napako. Zaslužijo si spoštovanje,« je lastnikom angleških klubom še požugal Čeferin.Pri tem je znova poudaril pomen solidarnosti in odprtosti evropskega nogometnega prostora. »Uefina tekmovanja potrebujejo klube kot soin... Ljudje morajo vedeti, da je vse mogoče, da imajo vsi priložnost.« V tej luči je izpostavil, da bi se veliki klubi morali spomniti svoje poti do današnje slave. »Veliki klubi niso bili nujno vedno veliki. Nogomet je dinamičen in nepredvidljiv, zato je tako lep.«