Čeferin potrdil načrte o širjenju lige prvakov, VAR povzroča težave

Guardiola se je na sestanku skoraj skregal zaradi mnenja o igri z roko

Uefa razmišlja o uveljavitvi debelejše črte pri določanju prepovedanega položaja. FOTO: Carl Recine/Reuters

Predsednik Evropske nogometne zvezeje v intervjuju za spletno oddajo Fuzbal razkril številne zanimive informacije o širitvi elitne lige prvakov, evropski superligi in težavah sistema VAR.Na začetku meseca so se na Otoku pojavile govorice , da naj bi Uefa želela razširiti najelitnejše evropsko tekmovanje ligo prvakov in v sezoni 2024/25 z 32 klubov preiti na 36 klubov. Predsednik zveze je te govorice tudi potrdil.»V načrtu je, da bomo imeli 36 ekip. A stvar je še v fazi usklajevanja. Vsi bodo imeli še vedno enak način dostopa, lahko pa bodo igrale še štiri dodatne ekipe,« je pojasnil Čeferin in odgovoril tudi na vprašanje, ali bi po novem formatu tekme potekale ob torkih, sredah in četrtkih: »Ne bi se stalno igralo ob četrtkih, ampak se predvideva samo en teden, ki bi bil t. i. Super week of football, drugače pa bo ob četrtkih še vedno evropska liga.«Prvi mož Uefe je komentiral namere evropske nogometne elite, da ustanovi lastno tekmovanje, evropsko superligo: »Ustanovitev evropske superlige ni bila blizu. Kolegi, ki so že dalj časa v nogometu, mi pravijo, da je to že 20 oziroma 30 let ista zgodba istih akterjev, ki podcenjujejo druge.«Aleksander Čeferin je govoril tudi o vseh težavah, ki jih je prinesel video sistem VAR. Sedaj se strokovnjaki ne morejo zediniti pri ogledu posnetka in oceniti, ali je šlo res za igro z roko ali ne: »Bil sem skeptičen do uvedbe VAR-a, predvsem zaradi nejasnosti. In točno to, kar smo od samega začetka zatrjevali, se je pokazalo. Še vedno ne vemo točno, kaj je roka in kaj ni.mi je dejal, da če bi še vedno igral v teh časih, bi v situaciji, ko ne bi vedel, kaj storiti, nasprotnike ciljal v roko. In on bi te zagotovo zadel v roko.«Slovenec na čelu Uefe je predstavil tudi zanimiv primer: »Imeli smo okroglo mizo najbolj znanih svetovnih trenerjev, prisotni so bili(vodja sodnikov pri Uefi, op. p.) jim je pokazal eno izmed situacij, kjer se je žoga dotaknila roke. Polovica je rekla, da je bila igra z roko, druga polovica, da je ni bilo. Pri tem se je Guardiola skoraj skregal, da ni bilo roke. To je znak, da to ni dobro.«Podobne sporne situacije so tudi pri določanju prepovedanega položaja: »Glede eno- in dvocentimetrskih črtic, ki določajo prepovedani položaj. Jaz vedno govorim, da če imaš velik nos ali velika stopala, še ne pomeni, da si v prepovedanem položaju.To ni smisel in namen pravila. Namen je, če imaš prednost. V ligi prvakov je manj intervencij, saj smo sodnikom naročili, da ukrepajo, če je šlo res za očitno napako. Na uefi sedaj razmišljamo, da bi naredili debelejšo črto, ki bo merila vsaj deset centimetrov,« je še razkril predsednik Uefe.