Čeferin prvič razkril vsebino SMS-sporočila Florentina Pereza

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), je z novinarjem dnevnika AS v Ljubljani spregovoril o povratnih tekmah polfinala lige prvakov, svojem občudovanju do Karima Benzemaja in seveda tudi o nasedlem projektu evropske superlige, kateri idejni oče je (bil) predsednik Reala Florentino Perez.

Gre sicer za medij, ki je zelo blizu madridskemu velikanu, celo tako blizu, da so denimo ob zapletu na letošnjem žrebu parov osmine finala lige prvakov odkrito namigovali na zaroto Uefe, ko so Madridčani v ponovljenem žrebu pristali ob boku Paris Saint-Germaina. Tudi zato so bili odgovori Čeferina na Iberskem polotoku tokrat pod še posebej močnim drobnogledom.

Spremljamo neverjetno sezono v ligi prvakov ...

Da, takšna je liga prvakov. Največja promocija nogometa in najboljše športno tekmovanje na svetu. Ko spremljaš te tekme ... Neverjetno. Vesel sem, da smo spremenili pravilo golov v gosteh. Ko sem o tem govoril z mojimi kolegi, so menili, da bo zdaj večkrat prišlo do izvajanja enajstmetrovk. A jasno je, da to ne drži. Tekme so, vsaj po mojem mnenju, bolj zanimive. Klubi lige prvakov so najboljši, igrati v gosteh je zdaj skoraj enako kot igrati doma. Tako da že komaj čakam na finale.

Zdelo se je, da bomo neizbežno spremljali angleški finale, toda madridskemu Realu vedno nekako uspe ostati v tej družbi ...

Potrebno bi bilo vprašati njih, kako je to mogoče. Zame je (Karim) Benzema eden najbolj podcenjenih igralcev v zgodovini. Neverjeten igralec je. Imajo tudi Luko Modrića, ki z leti igra le še bolje. So izkušena ekipa, lahko bi rekli, da so imeli nekaj sreče na določenih tekmah, a lahko imaš srečo le na eni, ne na vseh.

Zanimivo je, kaj pravite o Benzemaju, saj tako misli veliko ljudi – da ni bil deležen primernega spoštovanja.

Zdaj je vedno bolj prepoznaven. Vedno je bil v senci nekoga. Navdušujoče je, kako je sposoben dosegati gole. Vedno najde način, četudi se zdi, da je nemogoče. Navdušujoč igralec je.

Uefa bo nekaj vstopnic za finale podarila ...

Navijačem smo želeli pokazati, da jih spoštujemo, da smo jih pogrešali med pandemijo in da smo veseli, da so še naprej zvesti nogometu. Menim, da jim moramo izkazati naše spoštovanje. Stalo nas bo veliko denarja, a se bo izplačalo. To smo vedeli že prej, zdaj pa je še bolj jasno: v nogometu se vse vrti okoli navijačev in igralcev. Vse ostalo, kar jih obdaja, je zgolj podpora, sem prištevam tudi sebe. Ne želim biti zvezda, saj tudi nisem. Žalostno je videti prazne štadione in poslušati vzklike vratarjev in trenerjev. To preprosto ni isti šport. Želeli smo torej narediti nekaj simboličnega, da bi navijačem pokazali, da smo tu zanje.

Karim Benzema med povratno tekmo polfinala lige prvakov z Manchester Cityjem. Z enajstih metrov je v prvem delu podaljška zadel za končnih 3:1 in Realu prinesel novo uvrstitev v veliki finale. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Pred enim letom je udarila superliga in nedavno ste dejali, da navijači v Španiji in Italiji nimajo takšne moči kot v Angliji. Zakaj?

Tega nisem rekel. Nekateri mediji niti niso prebrali originalnega intervjuja in so širili lažne novice. Poglejte, ta projekt, o katerem sem že precej naveličan govoriti, saj niti več ne obstaja, bi povsem uničil nogomet. Ko sem videl reakcijo angleških navijačev, sem bil navdušen. Navijačem v Franciji in Nemčiji ni bilo potrebno storiti ničesar, saj njihovi klubi niso sodelovali. Malce pa pe je presenetila reakcija v Španiji in Italiji, čeprav jo razumem. Včasih se stvari v določenih državah odvijajo počasneje, glede na to, da so italijanske ekipe in madridski Atletico hitro zapustili projekt, pa ni bilo dovolj časa za močnejšo reakcijo. Presenetila me je reakcija oziroma pomanjkanje le-te med navijači Barcelone, ki sem ga vedno imel za klub ljudstva.

Mar Real Madrid to ni?

Barcelona slovi kot klub ljudstva ... Ne vem, o koliko članih govorimo, a njihovi navijači obiskujejo skupščine in podajajo mnenja glede odločitev. A tokrat njihov odziv ni bil preveč močan. To pa zdaj niti ni tako pomembno.

Nič o kaznih Al-Helaifiju in Leonardu Čeferin je dobil tudi vprašanje o dogodkih s povratne tekme osmine finala, ko je Real po dramatičnem preobratu izločil Paris Saint-Germain in naj bi predsednik PSG Naser Al-Helaifi ter športni direktor Parižanov Leonardo povsem izgubila živce v drobovju štadiona Santiago Bernabeu. »Kar vem in menim, da je bilo tudi objavljeno, je, da je Uefa odprla disciplinski postopek po tekmi. Zdaj je na neodvisnem disciplinskem odboru, da prouči primer in se odloči. Ne vem, kako daleč je že ta proces, niti ne želim vedeti. Ne bi bilo korektno, da bi spraševal po primerih, ki so v teku. Tega nikoli nisem in ne bom storil,« je bil jasen Čeferin.

Kako se spominjate tistih dni?

Dva ali trije dnevi so bili zelo stresni. Presenetilo me je, da so se iste osebe, ki so še nekaj trenutkov prej nekaj soglasno podpirale, obrnile v nasprotno smer. A na nek način sem se razveselil, da se je to zgodilo, saj je bilo to vedno v zraku. Ko je končno prišlo na plan, smo enkrat za vselej pokopali to neumnost, da se nogomet lahko kupi, da je namenjen eliti, bogatim. To se nikoli ne bo zgodilo. Opozorili so me, da so to isti ljudje, ki so ubili košarko, a sem jim rekel: 'Košarka ni nogomet. Nikoli ne bo nogomet.' Nogomet je del naše zgodovine, del naših tradicij, del nas. Nikoli ne bi mogli zaslužiti več denarja z vstopnicami lige prvakov kot ravno zdaj, a cene nikoli ne bodo dosegle tistih za denimo super bowl, čeprav je liga prvakov večji dogodek. To pa zato, ker nogomet pripada vsem navijačem in nihče jim ga ne bo odvzel.

Ste poskušali vi govoriti z Realom, Barcelono in Juventusom ali so oni poskušali govoriti z vami?

Ne, tega niso storili. Ko storiš nekaj takšnega, je bolj smiselno, da se oni približajo nam kot obratno. A tega nikoli niso storili. Edini 'pozdravi', ki jih je dobila Uefa, so prišli s sodišč, saj so nas želeli izzvati z vseh strani. Nikoli nismo rekli, da ne smejo igrati v svojem tekmovanju, saj to seveda lahko storijo, če si želijo. A smešno je, da so to isti klubi, ki so se prvi registrirali za nastop v ligi prvakov. Če igrajo v drugih tekmovanjih, ne morejo igrati v naših. To ni monopol. Lahko ustanovijo lastno Uefo in delajo tako, kot mislijo, da je prav. V preteklosti sem bil do njih zelo spoštljiv. Ne želim govoriti o predsedniku Juventusa, a z njim sem imel zelo odprt in iskren odnos. Tega prej nikoli nisem povedal, a v Nyon sem povabil predsednika Reala Florentina Pereza še pred temi dogodki, da bi govorila o prihodnosti tekmovanj. Srečanje je odpovedal v SMS-sporočilu komaj 24 ur prej zaradi 'dogodka, ki je povezan s košarko'. Z (Josepom Mario, bivšim predsednikom Barcelone, op. a.) Bartomeuom nisem nikoli govoril. Na nek način se je že poslavljal od kluba. Vsi so imeli priložnost, da so spregovorili, nikoli nismo bili agresivni ali arogantni. Oznanitev tega tekmovanja pa je bilo neverjetno arogantno dejanje z njihove strani, verjetno tudi zato ne želijo komunicirati z Uefo. A to nikoli ni vplivalo na naše ravnanje z njimi v naših tekmovanjih. To lahko vidite skozi njihove uspehe: Real Madrid bo igral finale lige prvakov, Barcelona finale lige prvakinj. To je jasen signal, da so naša tekmovanja zdrava, pravična in korektna.

Z njimi nimate dobrih odnosov?

Imamo profesionalne in formalne vezi, tako kot z vsemi klubi, ki igrajo v naših tekmovanjih. Sem ne bi prišteval kar celih klubov, saj so veliko večji od svojih predsednikov, tako kot je Uefa večja od svojega predsednika. A dejansko nimamo osebnih odnosov. Kot sem dejal prej: komuniciramo le prek sodišč, s tem pa se ukvarjajo naši odvetniki.

Lahko razumete, kako lahko dva rivala, kot sta Real in Barcelona, vlečeta v isto smer?

Gre za odnos med kluboma ali osebni odnos med predsednikoma? Morali bi jih vprašati, da bi videli, kaj bi vam povedala. Verjetno je v ozadju kakšen skupni interes. Ne vem in me niti ne zanima, kako so si blizu. To zame ni pomembno. Nogomet mora ostati odprt za vse, ne smemo odstopiti niti za milimeter v obrambi evropskega športnega modela. Njihove želje so, kakršne so, svobodno se lahko združujejo in počnejo, kar si želijo.

Trgovsko sodišče v Madridu št. 17 je odločilo v vašo korist in vam prižgalo zeleno luč za kaznovanje klubov. Obstaja realna možnost za kaj takšnega?

Da, seveda. Možno je. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, zadovoljni smo, da je odločitev sodišča končno znana. Presenetilo me je obnašanje prejšnjega sodnika, ni nam ponudil niti zaslišanja. Zaupam v španske oblasti in sodišča in bomo videli, kaj se bo zgodilo.

A tudi to ne bo najbolje za Uefo ...

Kaj ne bo najbolje za Uefo?

Da bi dve največji ekipi ostali brez lige prvakov.

Najpomembnejše za Uefo je pokazati, da so pravila enaka za vse. V trenutku, ko bomo imeli drugačna pravila za velike in majhne klube, lahko zapremo vrata. Menim, da je to najpomembnejše: vsi morajo spoštovati pravila in drug drugega. Od 247 članov Združenja evropskih klubov (ECA) jih je 244 na naši strani, kar nekaj pomeni.