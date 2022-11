Čeferin v Bruslju: Ne enačite Uefe in Fife

V nadaljevanju preberite:

Mar tudi krizni časi ponujajo priložnost za nadaljnji razvoj športa? To je bilo eno glavnih vprašanj, ki so si ga postavili udeleženci foruma Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (Eycs) v Bruslju, kjer je športne ministre Evropske unije nagovoril predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Čeferina sredi decembra čaka ena zadnjih bitk z ustanovitelji tako imenovane evropske superlige, saj bo evropsko sodišče v Luksemburgu razkrilo svoje prve zaključke glede domnevne zlorabe monopolnega položaja krovne evropske organizacije.