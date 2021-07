Čeferin vlekel prave poteze, najboljše Italija, Anglija in Španija

V nadaljevanju preberite:

Finale eura 2020 je pritegnil v London številne znane obraze. V britanski metropoli smo ujeli tudi Gaizko Mendieto, nekoč odličnega zveznega nogometaša najboljših klubov v Evropi. Danes 47-letni Bask pozorno spremlja klubski in reprezentančni nogomet v Evropi, zato je bil pravšnji sogovornik za temeljito, konkretno in obširno oceno evropskega prvenstva. Preberite, kaj je Mendieta povedal o dveh tekmah Španije s Slovenijo na euru 2000 in mundialu 2002, katere slovenske igralce si je zapomnil, in kaj meni o predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu.